https://ria.ru/20240607/siluanov-1951314879.html
Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра
Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра - РИА Новости, 07.06.2024
Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра
Министр финансов России Антон Силуанов "жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст", пошутил в ходе своего выступления на ПМЭФ глава банка ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:14
2024-06-07T13:14
2024-06-07T13:14
пмэф-2024
экономика
россия
антон силуанов
андрей костин (банкир)
втб (банк)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов "жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст", пошутил в ходе своего выступления на ПМЭФ глава банка ВТБ Андрей Костин. "Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает", - сказал Костин. Он отметил, что работа Силуанова тяжелейшая уже в течении многих лет. "Человек, благодаря которому на протяжении многих лет Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой", - охарактеризовал он министра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, антон силуанов, андрей костин (банкир), втб (банк)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Андрей Костин (банкир), ВТБ (банк)
Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра
Глава ВТБ Костин: Силуанов жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов "жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст", пошутил в ходе своего выступления на ПМЭФ глава банка ВТБ Андрей Костин.
"Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает", - сказал Костин.
Он отметил, что работа Силуанова тяжелейшая уже в течении многих лет. "Человек, благодаря которому на протяжении многих лет Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой", - охарактеризовал он министра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.