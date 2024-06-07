https://ria.ru/20240607/siluanov-1951314879.html

Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра

Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра - РИА Новости, 07.06.2024

Глава ВТБ в рифму охарактеризовал работу Силуанова на посту министра

Министр финансов России Антон Силуанов "жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст", пошутил в ходе своего выступления на ПМЭФ глава банка ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:14

пмэф-2024

экономика

россия

антон силуанов

андрей костин (банкир)

втб (банк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов "жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст", пошутил в ходе своего выступления на ПМЭФ глава банка ВТБ Андрей Костин. "Антон Германович жизнь отдаст, но бюджет в обиду не даст. Точно, он всегда его отстаивает", - сказал Костин. Он отметил, что работа Силуанова тяжелейшая уже в течении многих лет. "Человек, благодаря которому на протяжении многих лет Россия может похвастаться стабильной макроэкономикой", - охарактеризовал он министра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, андрей костин (банкир), втб (банк)