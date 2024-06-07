https://ria.ru/20240607/signal-1951203935.html

На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу

На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу - РИА Новости, 07.06.2024

На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу

Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм с тревогой отреагировала на слова президента России Владимира Путина об ответе на разрешение США... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T06:25

2024-06-07T06:25

2024-06-07T06:26

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм с тревогой отреагировала на слова президента России Владимира Путина об ответе на разрешение США Украине бить поставленным оружием по российской территории, заявив: "это не хорошо".Ингрэм поиронизировала над высказыванием Джо Байдена о том, что Вашингтон, разрешив бить по России своим оружием, якобы запретил удары на 200 миль (около 322 км — Прим. Ред.) и не санкционирует атаки по Москве и Кремлю."Мм, спасибо. Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал", — предупредила обозреватель.После этого в эфире был продемонстрирован отрезок из интервью Путина иностранным СМИ на ПМЭФ, в ходе которого российский лидер сообщил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в другие регионы для ударов по чувствительным объектам государств, вооружающих Киев."Это не хорошо", — оценила слова президента Ингрэм.Она указала, что США необходимо поместить ситуацию на Украине "в правильную перспективу".Как заявила журналистка, выступление Байдена на юбилее высадки союзных войск во Франции, на котором он грозил, что в случае поражения Украины вся Европа окажется в опасности, показывает, насколько нереалистично мышление его команды. Она отметила, что речь главы Белого дома выглядит как "безответственное разжигание страха"."Фактически, это может привести к тому, что мы вступим в ядерную войну с бывшим Советским Союзом", — предупредила Ингрэм.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.

https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html

https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html

https://ria.ru/20240606/italiya-1951034946.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден