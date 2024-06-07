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На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу - РИА Новости, 07.06.2024
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06:25 07.06.2024 (обновлено: 06:26 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/signal-1951203935.html
На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу
На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу - РИА Новости, 07.06.2024
На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу
Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм с тревогой отреагировала на слова президента России Владимира Путина об ответе на разрешение США... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T06:25
2024-06-07T06:26
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм с тревогой отреагировала на слова президента России Владимира Путина об ответе на разрешение США Украине бить поставленным оружием по российской территории, заявив: "это не хорошо".Ингрэм поиронизировала над высказыванием Джо Байдена о том, что Вашингтон, разрешив бить по России своим оружием, якобы запретил удары на 200 миль (около 322 км — Прим. Ред.) и не санкционирует атаки по Москве и Кремлю."Мм, спасибо. Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал", — предупредила обозреватель.После этого в эфире был продемонстрирован отрезок из интервью Путина иностранным СМИ на ПМЭФ, в ходе которого российский лидер сообщил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в другие регионы для ударов по чувствительным объектам государств, вооружающих Киев."Это не хорошо", — оценила слова президента Ингрэм.Она указала, что США необходимо поместить ситуацию на Украине "в правильную перспективу".Как заявила журналистка, выступление Байдена на юбилее высадки союзных войск во Франции, на котором он грозил, что в случае поражения Украины вся Европа окажется в опасности, показывает, насколько нереалистично мышление его команды. Она отметила, что речь главы Белого дома выглядит как "безответственное разжигание страха"."Фактически, это может привести к тому, что мы вступим в ядерную войну с бывшим Советским Союзом", — предупредила Ингрэм.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.
https://ria.ru/20240607/bayden-1951192282.html
https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден
На американском ТВ испугались сигнала Путина Западу

Обозреватель Fox назвала нехорошим предупреждение Путина из-за ударов по России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обозреватель американского телеканала Fox News Лора Ингрэм с тревогой отреагировала на слова президента России Владимира Путина об ответе на разрешение США Украине бить поставленным оружием по российской территории, заявив: "это не хорошо".
Ингрэм поиронизировала над высказыванием Джо Байдена о том, что Вашингтон, разрешив бить по России своим оружием, якобы запретил удары на 200 миль (около 322 км — Прим. Ред.) и не санкционирует атаки по Москве и Кремлю.
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"Мм, спасибо. Запомните правило 200 миль. Это совсем не проблема. Это высокомерная позиция — учитывая, к чему это может привести, — на что Путин вчера решительно отреагировал", — предупредила обозреватель.
После этого в эфире был продемонстрирован отрезок из интервью Путина иностранным СМИ на ПМЭФ, в ходе которого российский лидер сообщил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в другие регионы для ударов по чувствительным объектам государств, вооружающих Киев.
"Это не хорошо", — оценила слова президента Ингрэм.
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Она указала, что США необходимо поместить ситуацию на Украине "в правильную перспективу".
Как заявила журналистка, выступление Байдена на юбилее высадки союзных войск во Франции, на котором он грозил, что в случае поражения Украины вся Европа окажется в опасности, показывает, насколько нереалистично мышление его команды. Она отметила, что речь главы Белого дома выглядит как "безответственное разжигание страха".
"Фактически, это может привести к тому, что мы вступим в ядерную войну с бывшим Советским Союзом", — предупредила Ингрэм.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.
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