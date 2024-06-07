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Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:43 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/shvydkoy-1951364172.html
Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию
Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию - РИА Новости, 07.06.2024
Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию
Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:43
2024-06-07T14:43
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россия
михаил швыдкой
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я уверен, что мы сегодня, уделяя больше внимания странам СНГ, дружественным странам глобального Юга, Китайской Народной Республике, не должны отступать от продвижения российской культуры в недружественных государствах", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он отметил, что это отвечает интересам Российской Федерации, потому что она развивается, отстаивает определенные традиционные ценности, одновременно демонстрируя открытость к новому искусству. При этом Швыдкой считает, что Россия не должна никому навязываться, потому что является самодостаточной. "Россия самодостаточная страна, которая обладает огромными культурными ценностями, материальными и духовными, у нас много талантливых актеров, режиссеров, художников, без которых, к сожалению, мировая культура не будет полноценной", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html
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россия, михаил швыдкой, культура
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Швыдкой, Культура
Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию

Швыдкой: РФ не надо отступать от продвижения культуры в недружественных странах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«
"Я уверен, что мы сегодня, уделяя больше внимания странам СНГ, дружественным странам глобального Юга, Китайской Народной Республике, не должны отступать от продвижения российской культуры в недружественных государствах", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что это отвечает интересам Российской Федерации, потому что она развивается, отстаивает определенные традиционные ценности, одновременно демонстрируя открытость к новому искусству.
При этом Швыдкой считает, что Россия не должна никому навязываться, потому что является самодостаточной.
«
"Россия самодостаточная страна, которая обладает огромными культурными ценностями, материальными и духовными, у нас много талантливых актеров, режиссеров, художников, без которых, к сожалению, мировая культура не будет полноценной", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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