https://ria.ru/20240607/shvydkoy-1951364172.html

Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию

Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию - РИА Новости, 07.06.2024

Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию

Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:43

2024-06-07T14:43

2024-06-07T14:43

пмэф-2024

россия

михаил швыдкой

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950959740_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_f08e3efa442a2fdac6460fce29826251.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я уверен, что мы сегодня, уделяя больше внимания странам СНГ, дружественным странам глобального Юга, Китайской Народной Республике, не должны отступать от продвижения российской культуры в недружественных государствах", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он отметил, что это отвечает интересам Российской Федерации, потому что она развивается, отстаивает определенные традиционные ценности, одновременно демонстрируя открытость к новому искусству. При этом Швыдкой считает, что Россия не должна никому навязываться, потому что является самодостаточной. "Россия самодостаточная страна, которая обладает огромными культурными ценностями, материальными и духовными, у нас много талантливых актеров, режиссеров, художников, без которых, к сожалению, мировая культура не будет полноценной", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/peskov-1950774838.html

https://ria.ru/20240607/forum-1951332232.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил швыдкой, культура