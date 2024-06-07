Швыдкой заявил, что развитие культуры не должно останавливать Россию
Швыдкой: РФ не надо отступать от продвижения культуры в недружественных странах
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Расширение культурного сотрудничества с государствами-партнерами не должно останавливать Россию в продвижении своей культуры в недружественных странах, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«
"Я уверен, что мы сегодня, уделяя больше внимания странам СНГ, дружественным странам глобального Юга, Китайской Народной Республике, не должны отступать от продвижения российской культуры в недружественных государствах", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.
Он отметил, что это отвечает интересам Российской Федерации, потому что она развивается, отстаивает определенные традиционные ценности, одновременно демонстрируя открытость к новому искусству.
При этом Швыдкой считает, что Россия не должна никому навязываться, потому что является самодостаточной.
«
"Россия самодостаточная страна, которая обладает огромными культурными ценностями, материальными и духовными, у нас много талантливых актеров, режиссеров, художников, без которых, к сожалению, мировая культура не будет полноценной", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
В США признали неудобную правду о ПМЭФ
Вчера, 13:51