https://ria.ru/20240607/shveytsariya-1951327526.html

Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России

Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024

Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России

Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:40

2024-06-07T13:40

2024-06-07T13:57

специальная военная операция на украине

швейцария

россия

украина

мария захарова

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ."Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром", - сказала она, добавив, что речь о тех, кто "хочет поставлять вооружение".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

швейцария

россия

украина

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Кирилл Волков

швейцария, россия, украина, мария захарова, в мире