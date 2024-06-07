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Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России
Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:40
2024-06-07T13:40
2024-06-07T13:57
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ."Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром", - сказала она, добавив, что речь о тех, кто "хочет поставлять вооружение".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, россия, украина, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Россия, Украина, Мария Захарова, В мире
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России
Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром