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Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 07.06.2024 (обновлено: 13:57 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/shveytsariya-1951327526.html
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России
Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:40
2024-06-07T13:57
специальная военная операция на украине
швейцария
россия
украина
мария захарова
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ."Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром", - сказала она, добавив, что речь о тех, кто "хочет поставлять вооружение".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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швейцария, россия, украина, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Россия, Украина, Мария Захарова, В мире
Конференция в Швейцарии не имеет ничего общего с миром, заявил МИД России

Захарова: конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Конференция в Швейцарии по Украине не имеет ничего общего с миром, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ.
"Не называйте ее мирной, она не имеет ничего общего с миром", - сказала она, добавив, что речь о тех, кто "хочет поставлять вооружение".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияРоссияУкраинаМария ЗахароваВ мире
 
 
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