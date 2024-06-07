https://ria.ru/20240607/sholts-1951293605.html

"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев - РИА Новости, 07.06.2024

"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:33

2024-06-07T12:33

2024-06-07T17:23

в мире

германия

украина

олаф шольц

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась политикой канцлера в отношении Украины и призывала к мирным переговорам, он смотрел в телефон и игнорировал ее заявления."Шольц играет в телефоне, такого высокомерного канцлера у нас еще никогда не было", — отметила christinebuchwald323."Послушали бы, что вы неправильно делаете, господин Шольц, а не играли бы в телефоне как маленький, невоспитанный ребенок. Вы не заслуживаете быть канцлером!" — обратился к Шольцу thomasvolkmann5815."Канцлер, который, вместо того чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим! Ему нужно было конспектировать речь госпожи Вагенкнехт!" — возмутилась maggieseifert8443."Все верно, госпожа Вагенкнехт. Господин Шольц в это время нагло сидит в телефоне. Это о многом говорит", — заключила angelawithus5044.Накануне Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге сообщил, что многие жители Германии волнуются из-за возможности эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом.

https://ria.ru/20240607/kiev-1951268526.html

https://ria.ru/20240606/vaydel-1951052781.html

германия

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в мире, германия, украина, олаф шольц, сара вагенкнехт