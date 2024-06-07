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"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев - РИА Новости, 07.06.2024
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12:33 07.06.2024 (обновлено: 17:23 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/sholts-1951293605.html
"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев
"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев - РИА Новости, 07.06.2024
"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев
Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:33
2024-06-07T17:23
в мире
германия
украина
олаф шольц
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась политикой канцлера в отношении Украины и призывала к мирным переговорам, он смотрел в телефон и игнорировал ее заявления."Шольц играет в телефоне, такого высокомерного канцлера у нас еще никогда не было", — отметила christinebuchwald323."Послушали бы, что вы неправильно делаете, господин Шольц, а не играли бы в телефоне как маленький, невоспитанный ребенок. Вы не заслуживаете быть канцлером!" — обратился к Шольцу thomasvolkmann5815."Канцлер, который, вместо того чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим! Ему нужно было конспектировать речь госпожи Вагенкнехт!" — возмутилась maggieseifert8443."Все верно, госпожа Вагенкнехт. Господин Шольц в это время нагло сидит в телефоне. Это о многом говорит", — заключила angelawithus5044.Накануне Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге сообщил, что многие жители Германии волнуются из-за возможности эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом.
https://ria.ru/20240607/kiev-1951268526.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт

"Такого еще не было": выходка Шольца в бундестаге разгневала немцев

© Sahra Wagenknecht/YoutubeОлаф Шольц смотрит в телефон во время обращения к нему Сары Вагенкнехт с призывом остановить конфликт на Украине
Олаф Шольц смотрит в телефон во время обращения к нему Сары Вагенкнехт с призывом остановить конфликт на Украине
© Sahra Wagenknecht/Youtube
Олаф Шольц смотрит в телефон во время обращения к нему Сары Вагенкнехт с призывом остановить конфликт на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи YouTube раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после того, как во время выступления в бундестаге Сары Вагенкнехт, в котором она возмущалась политикой канцлера в отношении Украины и призывала к мирным переговорам, он смотрел в телефон и игнорировал ее заявления.
"Шольц играет в телефоне, такого высокомерного канцлера у нас еще никогда не было", — отметила christinebuchwald323.
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"Послушали бы, что вы неправильно делаете, господин Шольц, а не играли бы в телефоне как маленький, невоспитанный ребенок. Вы не заслуживаете быть канцлером!" — обратился к Шольцу thomasvolkmann5815.
"Канцлер, который, вместо того чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим! Ему нужно было конспектировать речь госпожи Вагенкнехт!" — возмутилась maggieseifert8443.
"Все верно, госпожа Вагенкнехт. Господин Шольц в это время нагло сидит в телефоне. Это о многом говорит", — заключила angelawithus5044.
Накануне Олаф Шольц в ходе правительственного заявления в бундестаге сообщил, что многие жители Германии волнуются из-за возможности эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что недопущение войны на территории Германии является для него абсолютным приоритетом.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцСара Вагенкнехт
 
 
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