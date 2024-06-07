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В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера - РИА Новости, 07.06.2024
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13:50 07.06.2024
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В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера
В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера - РИА Новости, 07.06.2024
В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера
Двухстраничный список Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-Немецком музейном доме в Баварии на экспозиции "Оскар... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:50
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двухстраничный список Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-Немецком музейном доме в Баварии на экспозиции "Оскар Шиндлер - весельчак и спаситель жизней", приуроченной пятидесятилетию со дня его смерти, сообщил официальный портал столицы Баварии Мюнхена. В анонсе, опубликованном на официальном портале Мюнхена, подчеркивается, что выставка, которая продлится с 7 июня по 27 октября 2024 года, посвящена судетско-немецкому предпринимателю Оскару Шиндлеру, вместе с женой Эмили они спасли из нацистских лагерей 1,2 тысячи евреев. "В центре экспозиции — знаменитые списки Шиндлера... Оригинал двухстраничного списка, датированного 29 января 1945 года, впервые представляется публике... документ содержит имена 81 еврейского узника из концентрационного лагеря Голлешау, подсобного лагеря Аушвиц", - говорится в анонсе выставки. В публикации сообщается, что к концу жизни Шиндлера его имя практически было забыто, несмотря на все усилия его друзей. Кроме того, в виде инсталляции представлен список от 18 апреля 1945 года, содержащий 1098 имен евреев, подчеркивается в анонсе. Он лег в основу оскароносного фильма американского режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
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бавария, мюнхен, стивен спилберг, в мире
Бавария, Мюнхен, Стивен Спилберг, В мире
В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера

В Судетско-Немецком музее впервые выставят двухстраничный список Шиндлера

CC BY-SA 3.0 / Rufus46 / Здание Судетско-Немецкого музейного дома в Мюнхене
Здание Судетско-Немецкого музейного дома в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Rufus46 /
Здание Судетско-Немецкого музейного дома в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двухстраничный список Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-Немецком музейном доме в Баварии на экспозиции "Оскар Шиндлер - весельчак и спаситель жизней", приуроченной пятидесятилетию со дня его смерти, сообщил официальный портал столицы Баварии Мюнхена.
В анонсе, опубликованном на официальном портале Мюнхена, подчеркивается, что выставка, которая продлится с 7 июня по 27 октября 2024 года, посвящена судетско-немецкому предпринимателю Оскару Шиндлеру, вместе с женой Эмили они спасли из нацистских лагерей 1,2 тысячи евреев.
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29 января 2018, 22:55
"В центре экспозиции — знаменитые списки Шиндлера... Оригинал двухстраничного списка, датированного 29 января 1945 года, впервые представляется публике... документ содержит имена 81 еврейского узника из концентрационного лагеря Голлешау, подсобного лагеря Аушвиц", - говорится в анонсе выставки.
В публикации сообщается, что к концу жизни Шиндлера его имя практически было забыто, несмотря на все усилия его друзей.
Кроме того, в виде инсталляции представлен список от 18 апреля 1945 года, содержащий 1098 имен евреев, подчеркивается в анонсе. Он лег в основу оскароносного фильма американского режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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21 января, 07:57
 
БаварияМюнхенСтивен СпилбергВ мире
 
 
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