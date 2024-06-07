https://ria.ru/20240607/shindler-1951326965.html

В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера

В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера - РИА Новости, 07.06.2024

В Мюнхене впервые выставят двухстраничный список Шиндлера

Двухстраничный список Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-Немецком музейном доме в Баварии на экспозиции "Оскар... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:50

2024-06-07T13:50

2024-06-07T13:50

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двухстраничный список Шиндлера, датированный 29 января 1945 года, впервые будет выставлен в Судетско-Немецком музейном доме в Баварии на экспозиции "Оскар Шиндлер - весельчак и спаситель жизней", приуроченной пятидесятилетию со дня его смерти, сообщил официальный портал столицы Баварии Мюнхена. В анонсе, опубликованном на официальном портале Мюнхена, подчеркивается, что выставка, которая продлится с 7 июня по 27 октября 2024 года, посвящена судетско-немецкому предпринимателю Оскару Шиндлеру, вместе с женой Эмили они спасли из нацистских лагерей 1,2 тысячи евреев. "В центре экспозиции — знаменитые списки Шиндлера... Оригинал двухстраничного списка, датированного 29 января 1945 года, впервые представляется публике... документ содержит имена 81 еврейского узника из концентрационного лагеря Голлешау, подсобного лагеря Аушвиц", - говорится в анонсе выставки. В публикации сообщается, что к концу жизни Шиндлера его имя практически было забыто, несмотря на все усилия его друзей. Кроме того, в виде инсталляции представлен список от 18 апреля 1945 года, содержащий 1098 имен евреев, подчеркивается в анонсе. Он лег в основу оскароносного фильма американского режиссера Стивена Спилберга "Список Шиндлера".

https://ria.ru/20180129/1513563223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бавария, мюнхен, стивен спилберг, в мире