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Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата

Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024

Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата

Калужская область поднялась с седьмого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, и это результат... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:31

2024-06-07T14:31

2024-06-07T14:31

калужская область

россия

калужская область

владислав шапша

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калужская область поднялась с седьмого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, и это результат общей работы федерального центра, региона, бизнес-сообщества, заявил губернатор Владислав Шапша. Калужская область заняла шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, поднявшись на один пункт по сравнению с предыдущим рейтингом. Результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. "Калужская область за год улучшила свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы на шестом месте из 85 регионов! Кроме того, наш регион в числе лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Как сказал министр экономического развития РФ Максим Геннадьевич Решетников: "Экономика России устойчивая. Бизнес быстро адаптируется. Мы в одной команде. Мы движемся вперед", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Минэкономразвития РФ, АСИ, экспертов за высокую оценку. "Это результат общей работы: федерального центра, региона, бизнес-сообщества. Продолжаем работать по улучшению условий для ведения бизнеса в Калужской области", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html

https://ria.ru/20240606/turpotok-1950993833.html

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, калужская область, владислав шапша, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пмэф