https://ria.ru/20240607/shapsha-1951354809.html
Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата
Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024
Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата
Калужская область поднялась с седьмого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, и это результат... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:31
2024-06-07T14:31
2024-06-07T14:31
калужская область
россия
калужская область
владислав шапша
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калужская область поднялась с седьмого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, и это результат общей работы федерального центра, региона, бизнес-сообщества, заявил губернатор Владислав Шапша. Калужская область заняла шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, поднявшись на один пункт по сравнению с предыдущим рейтингом. Результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме. "Калужская область за год улучшила свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы на шестом месте из 85 регионов! Кроме того, наш регион в числе лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Как сказал министр экономического развития РФ Максим Геннадьевич Решетников: "Экономика России устойчивая. Бизнес быстро адаптируется. Мы в одной команде. Мы движемся вперед", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Минэкономразвития РФ, АСИ, экспертов за высокую оценку. "Это результат общей работы: федерального центра, региона, бизнес-сообщества. Продолжаем работать по улучшению условий для ведения бизнеса в Калужской области", - подчеркнул губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231219/rasshirenie-1916697242.html
https://ria.ru/20240606/turpotok-1950993833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, владислав шапша, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), пмэф
Калужская область, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калужская область поднялась с седьмого на шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах России по итогам 2023 года, и это результат общей работы федерального центра, региона, бизнес-сообщества, заявил губернатор Владислав Шапша.
Калужская область заняла шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2023 года, поднявшись на один пункт по сравнению с предыдущим рейтингом. Результаты рейтинга представила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
на Петербургском международном экономическом форуме.
"Калужская область за год улучшила свою позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Мы на шестом месте из 85 регионов! Кроме того, наш регион в числе лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Как сказал министр экономического развития РФ Максим Геннадьевич Решетников: "Экономика России устойчивая. Бизнес быстро адаптируется. Мы в одной команде. Мы движемся вперед", - написал Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил Минэкономразвития
РФ, АСИ, экспертов за высокую оценку.
"Это результат общей работы: федерального центра, региона, бизнес-сообщества. Продолжаем работать по улучшению условий для ведения бизнеса в Калужской области", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.