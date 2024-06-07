Рейтинг@Mail.ru
Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/sevastopol-1951210210.html
Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе
Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе - РИА Новости, 07.06.2024
Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе
Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:08
2024-06-07T08:08
безопасность
севастополь
россия
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. В настоящее время враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре", – сказал Развожаев. Сейчас силы ПВО достаточно эффективно отражают эти атаки, добавил он. Также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой, сказал губернатор. Он поблагодарил военнослужащих России за защиту города и полуострова в целом. "С учетом, конечно, ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе – такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", – сказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/agent-1950185700.html
https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d27fa2f19a80ce9282ce62d62798395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе

Губернатор Развожаев: обстановка в Севастополе напряженная, но контролируемая

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. В настоящее время враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре", – сказал Развожаев.
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе
3 июня, 14:44
Сейчас силы ПВО достаточно эффективно отражают эти атаки, добавил он. Также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой, сказал губернатор. Он поблагодарил военнослужащих России за защиту города и полуострова в целом.
«
"С учетом, конечно, ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе – такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", – сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек Черноморского флота в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя
Вчера, 03:05
 
БезопасностьСевастопольРоссияМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала