https://ria.ru/20240607/sevastopol-1951210210.html

Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе

Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе - РИА Новости, 07.06.2024

Развожаев рассказал об обстановке в Севастополе

Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:08

2024-06-07T08:08

2024-06-07T08:08

безопасность

севастополь

россия

михаил развожаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Обстановка в Севастополе из-за периодических ракетных атак, а также атак беспилотниками со стороны противника напряженная, но контролируемая, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. В настоящее время враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре", – сказал Развожаев. Сейчас силы ПВО достаточно эффективно отражают эти атаки, добавил он. Также принят ряд решений по усилению группировки, так что ситуация продолжает оставаться контролируемой, сказал губернатор. Он поблагодарил военнослужащих России за защиту города и полуострова в целом. "С учетом, конечно, ракетных атак и периодических атак беспилотников и периодического объявления воздушных тревог есть определенная готовность, но сказать, что ситуация критическая или внутреннее напряжение слишком повышенное в городе – такого сказать не могу, ситуация абсолютно контролируемая", – сказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/agent-1950185700.html

https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html

севастополь

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев