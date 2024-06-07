https://ria.ru/20240607/semya-1951259821.html

ЛДПР предложила закрепить понятие многодетной семьи

ЛДПР предложила закрепить понятие многодетной семьи - РИА Новости, 07.06.2024

ЛДПР предложила закрепить понятие многодетной семьи

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила закрепить на федеральном уровне понятие многодетной семьи, установив, что семья... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:16

2024-06-07T11:16

2024-06-07T11:16

общество

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леонид слуцкий (политик)

иван сухарев

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лдпр

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила закрепить на федеральном уровне понятие многодетной семьи, установив, что семья считается многодетной при условии наличия в ней трёх и более детей в возрасте до 18 лет, соответствующий проект внесён в Госдуму и размещен в думской электронной базе. "Многодетная семья - семья, в составе которой есть три и более детей в возрасте до восемнадцати лет, а также учащиеся дневных отделений средних специальных или высших учебных заведений - до окончания ими процесса обучения, но не более чем до момента достижения возраста двадцати трех лет", - сказано в проекте. Как отмечал ранее депутат ГД Иван Сухарев, законопроект предлагает множество различных мер поддержки. Это и бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет, и бесплатный проезд, и право на приём ребёнка в первоочередном порядке в государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Также депутаты предложили прописать в законодательстве положения о государственной поддержке многодетных семей. Депутаты предложили прописать официальное понятие многодетной семьи – это семья, состоящая из трёх и более детей младше 18 лет, а также меры государственной поддержки, права и льготы данной категории россиян, установить удостоверение единого образца для подтверждения статуса многодетной семьи. В пояснительной записке отмечается, что в субъектах РФ в настоящий момент официальные определения понятия "многодетная семья" и меры поддержки населения, попадающего в данную категорию, существенно варьируются. Понятие многодетности включает такие переменные, как: возраст детей, их количество, места жительства или гражданства родителей.

https://ria.ru/20240129/nilov-1924055306.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), иван сухарев, госдума рф, лдпр, сертификат