https://ria.ru/20240607/selektsiya-1951233446.html

Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных

Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных - РИА Новости, 07.06.2024

Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:04

2024-06-07T10:04

2024-06-07T10:04

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках сотрудничества в Самарской области предполагается провести генотипирование КРС молочных пород и создать единую базу данных по родословным, продуктивности и генетической информации. В перспективе это позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успешный опыт работы с компанией в Тульской области и выразил уверенность в продуктивном взаимодействии с Самарской областью. "Я уверен, что мы найдем возможности для масштабирования этого опыта в Самарской области. Вы хорошо знаете регион, он очень сильный — промышленно, научно. И здесь ваши инструменты позволят нашим инженерам-конструкторам, предпринимателям быть еще более сильными", — цитирует пресс-служба Федорищева. Как сообщила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, внедрение современных технологий в животноводство позволит более точно и эффективно отбирать животных с необходимыми характеристиками, такими как высокая молочная продуктивность, устойчивость к заболеваниям и адаптивность к местным условиям. "Программа геномной селекции поспособствует не только повышению конкурентоспособности Самарской области, но и обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства региона", — считает Попова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20240124/kosmetika-1923303497.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

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Дарья Буймова

экономика, технологии, самарская область, тульская область, вячеслав федорищев, наталия попова, иннопрактика