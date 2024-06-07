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Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных
Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных - РИА Новости, 07.06.2024
Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:04
2024-06-07T10:04
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках сотрудничества в Самарской области предполагается провести генотипирование КРС молочных пород и создать единую базу данных по родословным, продуктивности и генетической информации. В перспективе это позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отметил успешный опыт работы с компанией в Тульской области и выразил уверенность в продуктивном взаимодействии с Самарской областью. "Я уверен, что мы найдем возможности для масштабирования этого опыта в Самарской области. Вы хорошо знаете регион, он очень сильный — промышленно, научно. И здесь ваши инструменты позволят нашим инженерам-конструкторам, предпринимателям быть еще более сильными", — цитирует пресс-служба Федорищева. Как сообщила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, внедрение современных технологий в животноводство позволит более точно и эффективно отбирать животных с необходимыми характеристиками, такими как высокая молочная продуктивность, устойчивость к заболеваниям и адаптивность к местным условиям. "Программа геномной селекции поспособствует не только повышению конкурентоспособности Самарской области, но и обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства региона", — считает Попова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, самарская область, тульская область, вячеслав федорищев, наталия попова, иннопрактика
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Самарская область, Тульская область, Вячеслав Федорищев, Наталия Попова, Иннопрактика
Самарская область и "Иннопрактика" займутся геномной селекцией животных
Правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания "Иннопрактика" подписали соглашение, направленное на содействие в разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках сотрудничества в Самарской области предполагается провести генотипирование КРС молочных пород и создать единую базу данных по родословным, продуктивности и генетической информации. В перспективе это позволит в разы снизить зависимость российского животноводства от импортного генетического материала.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
отметил успешный опыт работы с компанией в Тульской области
и выразил уверенность в продуктивном взаимодействии с Самарской областью.
"Я уверен, что мы найдем возможности для масштабирования этого опыта в Самарской области. Вы хорошо знаете регион, он очень сильный — промышленно, научно. И здесь ваши инструменты позволят нашим инженерам-конструкторам, предпринимателям быть еще более сильными", — цитирует пресс-служба Федорищева.
Как сообщила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова
, внедрение современных технологий в животноводство позволит более точно и эффективно отбирать животных с необходимыми характеристиками, такими как высокая молочная продуктивность, устойчивость к заболеваниям и адаптивность к местным условиям.
"Программа геномной селекции поспособствует не только повышению конкурентоспособности Самарской области, но и обеспечит устойчивое развитие сельского хозяйства региона", — считает Попова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.