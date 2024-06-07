https://ria.ru/20240607/samolet-1951247283.html

Первый полет импортозамещенного SJ-100 намечен на следующий год

Первый полет импортозамещенного SJ-100 намечен на следующий год - РИА Новости, 07.06.2024

Первый полет импортозамещенного SJ-100 намечен на следующий год

Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:40

2024-06-07T10:40

2024-06-07T10:40

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

sj-100

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100 - с отечественным двигателем ПД-8 - намечен на следующий год, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Насколько я знаю, летные испытания SJ-100 у нас начинаются в следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр также прокомментировал раннее анонсированный правительством РФ сдвиг сроков поставок гражданских самолетов. "Там целый ряд причин… Понятно, что сертификация требует достаточно большого количества времени, испытаний, и здесь не может быть каких-то поблажек, ускорений или исключений, потому что, как говорят мои коллеги из транспортного блока, эти правила зачастую написаны кровью, и их нужно обязательно соблюсти", - отметил он. При этом Алиханов подчеркнул, что несмотря на перенос сроков, общее количество запланированных к выпуску в РФ магистральных самолетов до 2030 года останется неизменным: производственные и сертификационные процессы запараллелены. SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231113/sj100-1909161724.html

https://ria.ru/20231113/sj-100-1909105647.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)