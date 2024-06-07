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На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки - РИА Новости, 07.06.2024
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17:19 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/salon-1951455538.html
На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки
На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки - РИА Новости, 07.06.2024
На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки
Современные российские военные корабли и подводные лодки, в том числе модернизированную "Варшавянку" и ракетный корабль "Буян-М" продемонстрируют на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:19
2024-06-07T17:19
безопасность
россия
кронштадт
адмиралтейские верфи
русские витязи
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российские военные корабли и подводные лодки, в том числе модернизированную "Варшавянку" и ракетный корабль "Буян-М" продемонстрируют на международном морском салоне (МВМС) "Флот-2024", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. Выставка пройдёт в период с 19 по 23 июня в Кронштадте. "Во время МВМС "Флот-2024" посетители смогут ознакомиться с современными боевыми кораблями и судами обеспечения, поступившими на вооружение ВМФ в последние годы. У причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322", - говорится в сообщении. Кроме того, посетители салона увидят десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Также для демонстрации подготовлены пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Помимо деловой на "Флоте-2024" предусмотрена и культурно-развлекательная программа. Так, для гостей выставки будет работать Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата. Ожидается, что в ходе МВМС пройдут также несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".
https://ria.ru/20210623/avianosets-1738228601.html
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безопасность, россия, кронштадт, адмиралтейские верфи, русские витязи
Безопасность, Россия, Кронштадт, Адмиралтейские верфи, Русские Витязи
На морском салоне в Кронштадте покажут новые корабли и подлодки

МО: современные российские корабли и подлодки покажут на МВМС "Флот-2024"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа"
Корабль на воздушной подушке Мордовия и подводная лодка Уфа - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабль на воздушной подушке "Мордовия" и подводная лодка "Уфа" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Современные российские военные корабли и подводные лодки, в том числе модернизированную "Варшавянку" и ракетный корабль "Буян-М" продемонстрируют на международном морском салоне (МВМС) "Флот-2024", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
Выставка пройдёт в период с 19 по 23 июня в Кронштадте.
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"Во время МВМС "Флот-2024" посетители смогут ознакомиться с современными боевыми кораблями и судами обеспечения, поступившими на вооружение ВМФ в последние годы. У причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322", - говорится в сообщении.
Кроме того, посетители салона увидят десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Также для демонстрации подготовлены пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
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Помимо деловой на "Флоте-2024" предусмотрена и культурно-развлекательная программа. Так, для гостей выставки будет работать Музей военно-морской славы и его главный экспонат – первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", состоятся гонки на шлюпках и детская парусная регата.
Ожидается, что в ходе МВМС пройдут также несколько выступлений знаменитой пилотажной группы "Русские витязи".
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