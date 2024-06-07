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Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского - РИА Новости, 07.06.2024
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:10
2024-06-07T23:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. "Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном", - сказал Сальдо в эфире "России 24". Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. 17 человек погибли прямо возле разрушенного дома, еще четверо – в домах поблизости. Ребенок девяти лет, который погиб – играл рядом, сказал губернатор. Он отметил, что дрон ВСУ наверняка видел, что в месте, куда нанесен удар, были мирные люди. По его словам, сначала удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину в селе Садовом, которое находится недалеко от Днепра, а когда соседи попытались помочь – был нанесен второй удар Himars. В результате также сожжено девять автомобилей. Пострадавшие доставлены больницу, сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского

Сальдо: удар ВСУ по селу Садовое — подлейший людоедский поступок Зеленского

© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела села Садовое в Херсонской области
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : телеграм-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского.
«
"Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном", - сказал Сальдо в эфире "России 24".
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
МИД прокомментировал удары ВСУ по Луганску и Херсонской области
Вчера, 23:06
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии.
17 человек погибли прямо возле разрушенного дома, еще четверо – в домах поблизости. Ребенок девяти лет, который погиб – играл рядом, сказал губернатор. Он отметил, что дрон ВСУ наверняка видел, что в месте, куда нанесен удар, были мирные люди.
По его словам, сначала удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину в селе Садовом, которое находится недалеко от Днепра, а когда соседи попытались помочь – был нанесен второй удар Himars. В результате также сожжено девять автомобилей. Пострадавшие доставлены больницу, сообщил Сальдо.
Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Зампостпреда России прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Луганску
Вчера, 18:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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