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Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского - РИА Новости, 07.06.2024
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:10
2024-06-07T23:10
2024-06-07T23:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. "Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном", - сказал Сальдо в эфире "России 24". Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. 17 человек погибли прямо возле разрушенного дома, еще четверо – в домах поблизости. Ребенок девяти лет, который погиб – играл рядом, сказал губернатор. Он отметил, что дрон ВСУ наверняка видел, что в месте, куда нанесен удар, были мирные люди. По его словам, сначала удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину в селе Садовом, которое находится недалеко от Днепра, а когда соседи попытались помочь – был нанесен второй удар Himars. В результате также сожжено девять автомобилей. Пострадавшие доставлены больницу, сообщил Сальдо.
https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html
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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
Сальдо: удар ВСУ по селу Садовое — подлейший людоедский поступок Зеленского