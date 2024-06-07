https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html

Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского

Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского - РИА Новости, 07.06.2024

Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:10

2024-06-07T23:10

2024-06-07T23:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком режима Владимира Зеленского. "Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном", - сказал Сальдо в эфире "России 24". Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжёлом состоянии. 17 человек погибли прямо возле разрушенного дома, еще четверо – в домах поблизости. Ребенок девяти лет, который погиб – играл рядом, сказал губернатор. Он отметил, что дрон ВСУ наверняка видел, что в месте, куда нанесен удар, были мирные люди. По его словам, сначала удар был нанесен управляемой авиабомбой по магазину в селе Садовом, которое находится недалеко от Днепра, а когда соседи попытались помочь – был нанесен второй удар Himars. В результате также сожжено девять автомобилей. Пострадавшие доставлены больницу, сообщил Сальдо.

https://ria.ru/20240607/mid-1951559862.html

https://ria.ru/20240607/udary-1951488578.html

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херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины