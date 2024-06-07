Рейтинг@Mail.ru
Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
 
20:50 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rynki-1951538929.html
Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии
Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии - РИА Новости, 07.06.2024
Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии
Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:50
2024-06-07T20:50
тамбовская область
тамбовская область
китай
бразилия
максим егоров
снг
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951538603_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_72d2a41f735b6cc457e438357deb7c4e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Бразилия и Иран, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024 глава региона Максим Егоров. По его словам, внешнеторговый оборот Тамбовской области за 2023 год составил 100,7% в сравнении с 2022 годом. "Почти весь объем экспортных поставок региона – это 99,9% – составляют несырьевые неэнергетические товары, что соответствует основной цели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Драйвером экспорта в 2023 году вновь стали продовольственные товары – 76%. Вместе с тем, несмотря на закрытие ряда традиционных рынков стран Европы, объем экспорта в страны СНГ по итогам прошлого года вырос на 24%. А объем экспорта нашей продукции в КНР увеличился на 14% по сравнению с 2022 годом", - привел данные Егоров. Он уточнил, что также появляются и новые экспортные рынки региона. В частности, Марокко, Нигерия, Тунис. Между тем, основными торговыми партнерами за рубежом за довольно короткий срок стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Бразилия, Иран, заметил Егоров. "По известным причинам экспорт пришлось переориентировать. Еще в 2022 году ни в Азию, ни в Африку, ни в Бразилию, ни в Узбекистан поставки товаров не осуществлялись. В прошлом году появилось много новых долгосрочных договоренностей. И уже в текущем году состоялся визит делегации Тамбовской области в Республику Узбекистан в рамках выставки "ИННОПРОМ Центральная Азия", где одним из ключевых событий стало открытие филиала торгового дома "Тамбов". Мы предложили партнерам нашу сельхозпродукцию – зерновые и зернобобовые культуры, а также продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В итоге нам удалось установить контакты с рядом узбекистанских компаний и институтов развития", - рассказал глава Тамбовской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/golod-1951036400.html
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
тамбовская область
китай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951538603_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_f4eb1cf06484f5c4ba815c224b3eee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, китай, бразилия, максим егоров, снг, пмэф
Тамбовская область, Тамбовская область, Китай, Бразилия, Максим Егоров, СНГ, ПМЭФ

Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Бразилия и Иран, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024 глава региона Максим Егоров.
По его словам, внешнеторговый оборот Тамбовской области за 2023 год составил 100,7% в сравнении с 2022 годом.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
6 июня, 15:30
"Почти весь объем экспортных поставок региона – это 99,9% – составляют несырьевые неэнергетические товары, что соответствует основной цели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Драйвером экспорта в 2023 году вновь стали продовольственные товары – 76%. Вместе с тем, несмотря на закрытие ряда традиционных рынков стран Европы, объем экспорта в страны СНГ по итогам прошлого года вырос на 24%. А объем экспорта нашей продукции в КНР увеличился на 14% по сравнению с 2022 годом", - привел данные Егоров.
Он уточнил, что также появляются и новые экспортные рынки региона. В частности, Марокко, Нигерия, Тунис. Между тем, основными торговыми партнерами за рубежом за довольно короткий срок стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Бразилия, Иран, заметил Егоров.
«
"По известным причинам экспорт пришлось переориентировать. Еще в 2022 году ни в Азию, ни в Африку, ни в Бразилию, ни в Узбекистан поставки товаров не осуществлялись. В прошлом году появилось много новых долгосрочных договоренностей. И уже в текущем году состоялся визит делегации Тамбовской области в Республику Узбекистан в рамках выставки "ИННОПРОМ Центральная Азия", где одним из ключевых событий стало открытие филиала торгового дома "Тамбов". Мы предложили партнерам нашу сельхозпродукцию – зерновые и зернобобовые культуры, а также продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В итоге нам удалось установить контакты с рядом узбекистанских компаний и институтов развития", - рассказал глава Тамбовской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%
24 декабря 2023, 15:56
 
Тамбовская областьТамбовская областьКитайБразилияМаксим ЕгоровСНГПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала