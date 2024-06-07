https://ria.ru/20240607/rynki-1951538929.html

Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии

Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии - РИА Новости, 07.06.2024

Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии

Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:50

2024-06-07T20:50

2024-06-07T20:50

тамбовская область

тамбовская область

китай

бразилия

максим егоров

снг

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Бразилия и Иран, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024 глава региона Максим Егоров. По его словам, внешнеторговый оборот Тамбовской области за 2023 год составил 100,7% в сравнении с 2022 годом. "Почти весь объем экспортных поставок региона – это 99,9% – составляют несырьевые неэнергетические товары, что соответствует основной цели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Драйвером экспорта в 2023 году вновь стали продовольственные товары – 76%. Вместе с тем, несмотря на закрытие ряда традиционных рынков стран Европы, объем экспорта в страны СНГ по итогам прошлого года вырос на 24%. А объем экспорта нашей продукции в КНР увеличился на 14% по сравнению с 2022 годом", - привел данные Егоров. Он уточнил, что также появляются и новые экспортные рынки региона. В частности, Марокко, Нигерия, Тунис. Между тем, основными торговыми партнерами за рубежом за довольно короткий срок стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Бразилия, Иран, заметил Егоров. "По известным причинам экспорт пришлось переориентировать. Еще в 2022 году ни в Азию, ни в Африку, ни в Бразилию, ни в Узбекистан поставки товаров не осуществлялись. В прошлом году появилось много новых долгосрочных договоренностей. И уже в текущем году состоялся визит делегации Тамбовской области в Республику Узбекистан в рамках выставки "ИННОПРОМ Центральная Азия", где одним из ключевых событий стало открытие филиала торгового дома "Тамбов". Мы предложили партнерам нашу сельхозпродукцию – зерновые и зернобобовые культуры, а также продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В итоге нам удалось установить контакты с рядом узбекистанских компаний и институтов развития", - рассказал глава Тамбовской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/golod-1951036400.html

https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html

тамбовская область

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, китай, бразилия, максим егоров, снг, пмэф