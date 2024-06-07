Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки и Азии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область осваивает новые экспортные рынки в странах Африки, вместе с тем основными зарубежными торговыми партнерами региона на данный момент стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Бразилия и Иран, рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024 глава региона Максим Егоров.
По его словам, внешнеторговый оборот Тамбовской области за 2023 год составил 100,7% в сравнении с 2022 годом.
"Почти весь объем экспортных поставок региона – это 99,9% – составляют несырьевые неэнергетические товары, что соответствует основной цели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Драйвером экспорта в 2023 году вновь стали продовольственные товары – 76%. Вместе с тем, несмотря на закрытие ряда традиционных рынков стран Европы, объем экспорта в страны СНГ по итогам прошлого года вырос на 24%. А объем экспорта нашей продукции в КНР увеличился на 14% по сравнению с 2022 годом", - привел данные Егоров.
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"По известным причинам экспорт пришлось переориентировать. Еще в 2022 году ни в Азию, ни в Африку, ни в Бразилию, ни в Узбекистан поставки товаров не осуществлялись. В прошлом году появилось много новых долгосрочных договоренностей. И уже в текущем году состоялся визит делегации Тамбовской области в Республику Узбекистан в рамках выставки "ИННОПРОМ Центральная Азия", где одним из ключевых событий стало открытие филиала торгового дома "Тамбов". Мы предложили партнерам нашу сельхозпродукцию – зерновые и зернобобовые культуры, а также продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В итоге нам удалось установить контакты с рядом узбекистанских компаний и институтов развития", - рассказал глава Тамбовской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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24 декабря 2023, 15:56