https://ria.ru/20240607/ryazan-1951321359.html

Жителю Рязанской области дали 18 лет колонии за убийство двух человек

Жителю Рязанской области дали 18 лет колонии за убийство двух человек - РИА Новости, 07.06.2024

Жителю Рязанской области дали 18 лет колонии за убийство двух человек

Рязанский областной суд назначил 18 лет колонии строгого режима местному жителю по делу об убийстве двух человек, сообщили прокуратура и СУСК по региону. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:23

2024-06-07T13:23

2024-06-07T13:23

происшествия

клепиковский район

рязанская область

россия

рязанский областной суд

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РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд назначил 18 лет колонии строгого режима местному жителю по делу об убийстве двух человек, сообщили прокуратура и СУСК по региону. Как заявляло в апреле 2022 года СУСК по региону, в лесополосе в Клепиковском районе сотрудниками полиции были обнаружены тела двух жителей Рязанской области 1986 и 1991 года рождения телесными повреждениями. Было возбуждено дело об убийстве, в качестве подозреваемого тогда задержали 38-летнего сотрудника регионального УМВД. "Сегодня Рязанский областной суд вынес приговор в отношении Руслана Сабирова, обвиняемого в убийстве двух человек (п."а" ч.2 ст.105 УК РФ)", - сообщила в своем Telegram-канале областная прокуратура, уточнив, что вину мужчина не признал. Следствием и судом установлено, что в апреле 2022 года трое мужчин приехали для охоты в Клепиковский район. Они разбили временный лагерь, установили палатки, начали готовить пищу, а также распивать алкоголь, уточняет СУСК. "На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений осужденный нанес двум мужчинам более 40 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались", - говорится в сообщении следственного управления. По данным прокуратуры, обвиняемый скрылся с места происшествия. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год", - отмечает СУСК. Приговор в законную силу не вступил.

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https://ria.ru/20240603/sud-1950233971.html

https://ria.ru/20240607/chita-1951313696.html

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