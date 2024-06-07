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Главгосэкспертиза одобрила проект алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии - РИА Новости, 07.06.2024
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20:08 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rudnik-1951527538.html
Главгосэкспертиза одобрила проект алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии
Главгосэкспертиза одобрила проект алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии - РИА Новости, 07.06.2024
Главгосэкспертиза одобрила проект алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии
Главгосэкспертиза окончательно одобрила проект строительства нового подземного алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии, решения на уровне наблюдательного... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:08
2024-06-07T20:08
республика саха (якутия)
айсен николаев
алроса
алмазы
республика саха (якутия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Главгосэкспертиза окончательно одобрила проект строительства нового подземного алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии, решения на уровне наблюдательного совета "Алроса" будут приняты в июне, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев. Николаев подчеркнул, что компания "Алроса" в условиях западных санкций полностью выполняет обязательства по налоговым и неналоговым платежам, социальной ответственности бизнеса перед населением на территории, где она работает. "Что касается рудника "Мир Глубокий", Госэкспертиза сейчас уже окончательно одобрила проект строительства, который был внесен компанией "Алроса"... Мы надеемся, что уже в течение июня будут приняты решения на уровне комитетов наблюдательного совета и самого наблюдательного совета", - сказал глава региона. Ранее сообщалось о том, что "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании. В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231222/alrosa-1917546243.html
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айсен николаев, алроса, алмазы, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Алроса, алмазы, Республика Саха (Якутия)

Главгосэкспертиза одобрила проект алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Главгосэкспертиза окончательно одобрила проект строительства нового подземного алмазного рудника "Мир Глубокий" в Якутии, решения на уровне наблюдательного совета "Алроса" будут приняты в июне, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев.
Николаев подчеркнул, что компания "Алроса" в условиях западных санкций полностью выполняет обязательства по налоговым и неналоговым платежам, социальной ответственности бизнеса перед населением на территории, где она работает.
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22 декабря 2023, 17:33
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"Что касается рудника "Мир Глубокий", Госэкспертиза сейчас уже окончательно одобрила проект строительства, который был внесен компанией "Алроса"... Мы надеемся, что уже в течение июня будут приняты решения на уровне комитетов наблюдательного совета и самого наблюдательного совета", - сказал глава региона.
Ранее сообщалось о том, что "Алроса" оценивает потребность в первоначальных капитальных вложениях в проект по освоению рудника "Мир" в 1,8-2 миллиарда долларов, сумма будет уточняться при проектировании.
В материалах указывается также, что предполагаемый ежегодный объем добычи алмазов (при выходе на проектную мощность по добыче руды в 2 миллиона тонн) может составить 5,6 миллиона карат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАлросаалмазыРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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