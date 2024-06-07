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Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье - РИА Новости, 07.06.2024
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Тверская область
 
15:22 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rudenya-1951386989.html
Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье
Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье - РИА Новости, 07.06.2024
Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье
На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "ВитОМЭК" Дмитрием Чудаковым,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:22
2024-06-07T15:22
тверская область
технологии
игорь руденя
тверская область
пмэф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "ВитОМЭК" Дмитрием Чудаковым, по итогам которой было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству инновационного ветеринарно-фармацевтического комплекса в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил уделить особое внимание наращиванию отечественного производства ветеринарных препаратов и витаминов. Масштабный проект компании, являющейся крупнейшим отечественным производителем данной продукции, отвечает этим задачам и способен качественно заместить импортные аналоги", – считает Руденя, его слова приводит пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что компании будет оказана поддержка в реализации проекта. В рамках инвестпроекта на первом этапе планируется построить комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров с последующим расширением. Здесь будут изготавливать самые современные лекарственные препараты и органические микроэлементы, аналогов которым нет в стране, для сельскохозяйственных животных и птиц, что обеспечит качественную замену импортной продукции. Предполагается, что мощность предприятия составит 140 тонн препаратов и 120 тонн кормовых добавок в месяц. Инвестпроект позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее ста рабочих мест. Производственная площадка ООО "ВитОМЭК" более 10 лет успешно работает в Лихославле. Компания занимается производством готовых кормов премиум-качества для сельскохозяйственных животных и птиц, оказывает услуги по технологическому сопровождению агропромышленных и фермерских хозяйств по вопросам кормления и содержания крупного рогатого скота, свиней и птицы. Объем производственных мощностей компании составляет около 48 тысяч тонн продукции ежегодно. Корма пользуются высоким спросом как у малых фермерских хозяйств, так и у крупных агропредприятий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html
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технологии, игорь руденя, тверская область, пмэф
Тверская область, Технологии, Игорь Руденя, Тверская область, ПМЭФ

Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИнновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье
Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "ВитОМЭК" Дмитрием Чудаковым, по итогам которой было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству инновационного ветеринарно-фармацевтического комплекса в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил уделить особое внимание наращиванию отечественного производства ветеринарных препаратов и витаминов. Масштабный проект компании, являющейся крупнейшим отечественным производителем данной продукции, отвечает этим задачам и способен качественно заместить импортные аналоги", – считает Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Петербургский международный экономический форум
5 июня, 03:11
Глава региона подчеркнул, что компании будет оказана поддержка в реализации проекта.
В рамках инвестпроекта на первом этапе планируется построить комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров с последующим расширением. Здесь будут изготавливать самые современные лекарственные препараты и органические микроэлементы, аналогов которым нет в стране, для сельскохозяйственных животных и птиц, что обеспечит качественную замену импортной продукции. Предполагается, что мощность предприятия составит 140 тонн препаратов и 120 тонн кормовых добавок в месяц.
Инвестпроект позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее ста рабочих мест.
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Соглашение о производстве БПЛА в Тверской области подписано на ПМЭФ
6 июня, 13:57
Производственная площадка ООО "ВитОМЭК" более 10 лет успешно работает в Лихославле. Компания занимается производством готовых кормов премиум-качества для сельскохозяйственных животных и птиц, оказывает услуги по технологическому сопровождению агропромышленных и фермерских хозяйств по вопросам кормления и содержания крупного рогатого скота, свиней и птицы.
Объем производственных мощностей компании составляет около 48 тысяч тонн продукции ежегодно. Корма пользуются высоким спросом как у малых фермерских хозяйств, так и у крупных агропредприятий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глава Мордовии высказался в поддержку отечественной фармотрасли
6 июня, 19:18
 
Тверская областьТехнологииИгорь РуденяТверская областьПМЭФ
 
 
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