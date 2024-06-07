https://ria.ru/20240607/rudenya-1951386989.html

Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье

Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье - РИА Новости, 07.06.2024

Инновационный ветеринарно-фармацевтический комплекс появится в Верхневолжье

На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "ВитОМЭК" Дмитрием Чудаковым,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:22

2024-06-07T15:22

2024-06-07T15:22

тверская область

технологии

игорь руденя

тверская область

пмэф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО "ВитОМЭК" Дмитрием Чудаковым, по итогам которой было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству инновационного ветеринарно-фармацевтического комплекса в Верхневолжье, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил уделить особое внимание наращиванию отечественного производства ветеринарных препаратов и витаминов. Масштабный проект компании, являющейся крупнейшим отечественным производителем данной продукции, отвечает этим задачам и способен качественно заместить импортные аналоги", – считает Руденя, его слова приводит пресс-служба. Глава региона подчеркнул, что компании будет оказана поддержка в реализации проекта. В рамках инвестпроекта на первом этапе планируется построить комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров с последующим расширением. Здесь будут изготавливать самые современные лекарственные препараты и органические микроэлементы, аналогов которым нет в стране, для сельскохозяйственных животных и птиц, что обеспечит качественную замену импортной продукции. Предполагается, что мощность предприятия составит 140 тонн препаратов и 120 тонн кормовых добавок в месяц. Инвестпроект позволит привлечь более 1 миллиарда рублей инвестиций и создать не менее ста рабочих мест. Производственная площадка ООО "ВитОМЭК" более 10 лет успешно работает в Лихославле. Компания занимается производством готовых кормов премиум-качества для сельскохозяйственных животных и птиц, оказывает услуги по технологическому сопровождению агропромышленных и фермерских хозяйств по вопросам кормления и содержания крупного рогатого скота, свиней и птицы. Объем производственных мощностей компании составляет около 48 тысяч тонн продукции ежегодно. Корма пользуются высоким спросом как у малых фермерских хозяйств, так и у крупных агропредприятий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950179253.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, игорь руденя, тверская область, пмэф