https://ria.ru/20240607/rudenya-1951224122.html

Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив

Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив - РИА Новости, 07.06.2024

Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив

Тверская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений, нацеленных на развитие регионального транспортного авиа- РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:36

2024-06-07T09:36

2024-06-07T10:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тверская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений, нацеленных на развитие регионального транспортного авиа- и машиностроения, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя. "В рамках развития авиастроения области мы подписали соглашение, связанное с увеличением научно-производственных мощностей для создания гражданских элементов авиации. И, конечно, мы продолжаем сотрудничество с группой компаний КСК, с Тверским вагонозаводом. Эти отношения развиваются, формируются новые контракты, но не все могу рассказать – тут есть коммерческая тайна", - поделился глава Тверской области. Вместе с тем он отметил, что Тверской вагонозавод, группа компаний КСК ("Ключевые системы и компоненты") являются крупнейшими партнерами и промышленными резидентами Тверской области. "Благодаря им мы достигли хороших показателей в транспортном машиностроении. Прежде всего, это железнодорожные вагоны, в том числе двухэтажные, которые эксклюзивно производятся только на территории Тверской области. Важно, что сегодня более 70% сборки таких электропоездов, как Иволга, которые широко используются в Москве, состоят из отечественных компонентов. Это очень хороший показатель", - пояснил Руденя. Он убежден, что данный факт говорит о хорошем развитии современной инженерной школы в России. "Она и так была на высоком уровне, но сегодня мы видим, как быстро пошел процесс импортозамещения. И то, что нам вчера казалось очень сложным (как мы будем работать, где мы возьмем механизмы, которые закупали за рубежом, дисплеи и прочее), сегодня специалисты ГК КСК и Тверского вагонозавода уже спокойно делают. И мы видим, что можем делать все, что хотим. Это важно", - подчеркнул губернатор Тверской области. Те же процессы, уверен он, происходят и в области гражданского авиастроения. "После ухода американских партнеров наши авиастроители продолжили работать, набрали недостающие импортозамещающие компетенции и достаточно хорошо держатся на рынке. То есть сегодня мы имеем свой эксклюзив и полный приоритет на развитие национальной промышленности. А завтра, наверное, будет уже какая-то кооперация, в том числе и с недружественными странами, потому что, как бы они ни давили на своих предпринимателей, экономика возьмет свое. Но то, что происходит сейчас, очень полезно для нашей страны и эффективно", - убежден Руденя. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951184402.html

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, тверская область, москва, россия, игорь руденя, кск