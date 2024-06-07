https://ria.ru/20240607/rudenya-1951224122.html
Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив
Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив - РИА Новости, 07.06.2024
Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив
Тверская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений, нацеленных на развитие регионального транспортного авиа- РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:36
2024-06-07T09:36
2024-06-07T10:46
тверская область
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технологии
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игорь руденя
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тверская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений, нацеленных на развитие регионального транспортного авиа- и машиностроения, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя. "В рамках развития авиастроения области мы подписали соглашение, связанное с увеличением научно-производственных мощностей для создания гражданских элементов авиации. И, конечно, мы продолжаем сотрудничество с группой компаний КСК, с Тверским вагонозаводом. Эти отношения развиваются, формируются новые контракты, но не все могу рассказать – тут есть коммерческая тайна", - поделился глава Тверской области. Вместе с тем он отметил, что Тверской вагонозавод, группа компаний КСК ("Ключевые системы и компоненты") являются крупнейшими партнерами и промышленными резидентами Тверской области. "Благодаря им мы достигли хороших показателей в транспортном машиностроении. Прежде всего, это железнодорожные вагоны, в том числе двухэтажные, которые эксклюзивно производятся только на территории Тверской области. Важно, что сегодня более 70% сборки таких электропоездов, как Иволга, которые широко используются в Москве, состоят из отечественных компонентов. Это очень хороший показатель", - пояснил Руденя. Он убежден, что данный факт говорит о хорошем развитии современной инженерной школы в России. "Она и так была на высоком уровне, но сегодня мы видим, как быстро пошел процесс импортозамещения. И то, что нам вчера казалось очень сложным (как мы будем работать, где мы возьмем механизмы, которые закупали за рубежом, дисплеи и прочее), сегодня специалисты ГК КСК и Тверского вагонозавода уже спокойно делают. И мы видим, что можем делать все, что хотим. Это важно", - подчеркнул губернатор Тверской области. Те же процессы, уверен он, происходят и в области гражданского авиастроения. "После ухода американских партнеров наши авиастроители продолжили работать, набрали недостающие импортозамещающие компетенции и достаточно хорошо держатся на рынке. То есть сегодня мы имеем свой эксклюзив и полный приоритет на развитие национальной промышленности. А завтра, наверное, будет уже какая-то кооперация, в том числе и с недружественными странами, потому что, как бы они ни давили на своих предпринимателей, экономика возьмет свое. Но то, что происходит сейчас, очень полезно для нашей страны и эффективно", - убежден Руденя. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951184402.html
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html
https://ria.ru/20240606/soglashenie--1950994553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, тверская область, москва, россия, игорь руденя, кск
Тверская область, Экономика, Технологии, Тверская область, Москва, Россия, Игорь Руденя, КСК
Руденя: в транспортном машиностроении у Верхневолжья есть свой эксклюзив
Руденя: Тверская область подписала соглашения по транспортному машиностроению
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тверская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений, нацеленных на развитие регионального транспортного авиа- и машиностроения, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя.
"В рамках развития авиастроения области мы подписали соглашение, связанное с увеличением научно-производственных мощностей для создания гражданских элементов авиации. И, конечно, мы продолжаем сотрудничество с группой компаний КСК, с Тверским вагонозаводом. Эти отношения развиваются, формируются новые контракты, но не все могу рассказать – тут есть коммерческая тайна", - поделился глава Тверской области.
Вместе с тем он отметил, что Тверской вагонозавод, группа компаний КСК ("Ключевые системы и компоненты") являются крупнейшими партнерами и промышленными резидентами Тверской области.
"Благодаря им мы достигли хороших показателей в транспортном машиностроении. Прежде всего, это железнодорожные вагоны, в том числе двухэтажные, которые эксклюзивно производятся только на территории Тверской области. Важно, что сегодня более 70% сборки таких электропоездов, как Иволга, которые широко используются в Москве
, состоят из отечественных компонентов. Это очень хороший показатель", - пояснил Руденя.
Он убежден, что данный факт говорит о хорошем развитии современной инженерной школы в России
.
"Она и так была на высоком уровне, но сегодня мы видим, как быстро пошел процесс импортозамещения. И то, что нам вчера казалось очень сложным (как мы будем работать, где мы возьмем механизмы, которые закупали за рубежом, дисплеи и прочее), сегодня специалисты ГК КСК и Тверского вагонозавода уже спокойно делают. И мы видим, что можем делать все, что хотим. Это важно", - подчеркнул губернатор Тверской области.
Те же процессы, уверен он, происходят и в области гражданского авиастроения.
"После ухода американских партнеров наши авиастроители продолжили работать, набрали недостающие импортозамещающие компетенции и достаточно хорошо держатся на рынке. То есть сегодня мы имеем свой эксклюзив и полный приоритет на развитие национальной промышленности. А завтра, наверное, будет уже какая-то кооперация, в том числе и с недружественными странами, потому что, как бы они ни давили на своих предпринимателей, экономика возьмет свое. Но то, что происходит сейчас, очень полезно для нашей страны и эффективно", - убежден Руденя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.