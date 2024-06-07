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"Ростелеком" может запустить сервисы для продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:39 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rostelekom-1951202057.html
"Ростелеком" может запустить сервисы для продавцов на маркетплейсах
"Ростелеком" может запустить сервисы для продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 07.06.2024
"Ростелеком" может запустить сервисы для продавцов на маркетплейсах
"Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:39
2024-06-07T05:39
пмэф-2024
экономика
сергей анохин
ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им в том числе продвигать себя и организовывать бизнес, сообщил РИА Новости на ПМЭФ первый вице-президент и финансовый директор компании Сергей Анохин. "Если говорить про e-com, то здесь есть взаимоотношения целых групп участников этого рынка. Есть маркетплейсы, есть продавцы, которые играют и работают на нескольких каналах, на нескольких площадках, и обеспечение этой деятельности требует своего набора цифровых технологий и решений… Мы видим спрос именно на те решения, на те технологии, которые могут помочь участникам этого рынка работать во многих каналах, продвигать себя, работать с клиентами, обеспечить, организовывать внутренние процессы, включая учет, логистику, ценообразование и так далее. Поэтому мы для себя смотрим на такую область этого рынка", - объяснил он в кулуарах форума. Анохин отметил, что у самих площадок, как правило, есть собственные хорошие технологии, а у продавца есть целый набор потребностей, которые сейчас где-то решаются, а где-то пока нет. "Мы можем создать для них дополнительные удобство и ценность. Наш фокус внимания именно на том, чтобы найти, где соединение разных решений и технологий может помочь участнику такой торговли быть эффективнее", - добавил первый вице-президент. Он также подчеркнул, что у компании уже есть понимание и видение того, как она хочет идти, какие потенциальные позиции занимать. А уже дальше, по его словам, рынок подскажет, с какой скоростью это реализуется. До этого, в конце мая, Анохин рассказал журналистам о том, что "Ростелеком" рассматривает выход на рынок электронной коммерции, также думает о расширении сегмента "финтех". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/marketpleysy-1950489618.html
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экономика, сергей анохин, ростелеком
ПМЭФ-2024, Экономика, Сергей Анохин, Ростелеком
"Ростелеком" может запустить сервисы для продавцов на маркетплейсах

"Ростелеком" изучает возможность запуска сервисов для продавцов на маркетплейсах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве
Здание компании Ростелеком на улице Гончарная в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание компании "Ростелеком" на улице Гончарная в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Ростелеком" в рамках выхода на рынок электронной коммерции изучает возможность запуска собственных сервисов для продавцов на маркетплейсах, которые помогут им в том числе продвигать себя и организовывать бизнес, сообщил РИА Новости на ПМЭФ первый вице-президент и финансовый директор компании Сергей Анохин.
"Если говорить про e-com, то здесь есть взаимоотношения целых групп участников этого рынка. Есть маркетплейсы, есть продавцы, которые играют и работают на нескольких каналах, на нескольких площадках, и обеспечение этой деятельности требует своего набора цифровых технологий и решений… Мы видим спрос именно на те решения, на те технологии, которые могут помочь участникам этого рынка работать во многих каналах, продвигать себя, работать с клиентами, обеспечить, организовывать внутренние процессы, включая учет, логистику, ценообразование и так далее. Поэтому мы для себя смотрим на такую область этого рынка", - объяснил он в кулуарах форума.
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Анохин отметил, что у самих площадок, как правило, есть собственные хорошие технологии, а у продавца есть целый набор потребностей, которые сейчас где-то решаются, а где-то пока нет. "Мы можем создать для них дополнительные удобство и ценность. Наш фокус внимания именно на том, чтобы найти, где соединение разных решений и технологий может помочь участнику такой торговли быть эффективнее", - добавил первый вице-президент.
Он также подчеркнул, что у компании уже есть понимание и видение того, как она хочет идти, какие потенциальные позиции занимать. А уже дальше, по его словам, рынок подскажет, с какой скоростью это реализуется.
До этого, в конце мая, Анохин рассказал журналистам о том, что "Ростелеком" рассматривает выход на рынок электронной коммерции, также думает о расширении сегмента "финтех".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСергей АнохинРостелеком
 
 
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