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Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии
Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии - РИА Новости, 07.06.2024
Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии
Вопрос строительства российских школ обсуждается с несколькими странами Средней Азии, в прошлом году было построено пять школ в Таджикистане, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:04
2024-06-07T13:04
2024-06-07T14:01
пмэф-2024
таджикистан
средняя азия
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
российское общество "знание"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вопрос строительства российских школ обсуждается с несколькими странами Средней Азии, в прошлом году было построено пять школ в Таджикистане, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Российская Федерация в прошлом году построила пять больших школ в Таджикистане. Шикарных совершенно школ, где преподают по российской программе, поднимают российский флаг, играют российский гимн. Это правильно и хорошо. И мы понимаем, что мы участвуем в том, что у детей в Таджикистане есть шанс для роста интеллектуального, социального и прочего, которые они будут связывать с Россией. Это очень хорошо и правильно. Подобные проекты обсуждаются по нескольким еще странам Средней Азии", - сказал Примаков в лектории Российского общества "Знание" на ПМЭФ. По его словам, такую программу надо расширять, так, например, Россотрудничество хочет открыть и надеется начать работу над центром дополнительного образования в следующем году. Примаков добавил, что в таком центре будут организованы занятия для детей по робототехнике, программированию, дизайну. При этом он не уточнил, в какой именно стране планируется открыть такой центр. Кроме того, глава Россотрудничества отметил, что во многих среднеазиатских республиках курсы русского языка пользуются особой популярностью - они переполнены и ведомство не знает, где искать новых преподавателей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931125414.html
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РИА Новости
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таджикистан, средняя азия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское общество "знание", в мире
ПМЭФ-2024, Таджикистан, Средняя Азия, Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Российское общество "Знание", В мире
Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии
Примаков: вопрос создания российских школ обсуждается с рядом стран Средней Азии