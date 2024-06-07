https://ria.ru/20240607/rossotrudnichestvo-1951309866.html

Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии

Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии - РИА Новости, 07.06.2024

Россотрудничество обсудит строительство российских школ в Средней Азии

Вопрос строительства российских школ обсуждается с несколькими странами Средней Азии, в прошлом году было построено пять школ в Таджикистане, заявил глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:04

2024-06-07T13:04

2024-06-07T14:01

пмэф-2024

таджикистан

средняя азия

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

российское общество "знание"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вопрос строительства российских школ обсуждается с несколькими странами Средней Азии, в прошлом году было построено пять школ в Таджикистане, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Российская Федерация в прошлом году построила пять больших школ в Таджикистане. Шикарных совершенно школ, где преподают по российской программе, поднимают российский флаг, играют российский гимн. Это правильно и хорошо. И мы понимаем, что мы участвуем в том, что у детей в Таджикистане есть шанс для роста интеллектуального, социального и прочего, которые они будут связывать с Россией. Это очень хорошо и правильно. Подобные проекты обсуждаются по нескольким еще странам Средней Азии", - сказал Примаков в лектории Российского общества "Знание" на ПМЭФ. По его словам, такую программу надо расширять, так, например, Россотрудничество хочет открыть и надеется начать работу над центром дополнительного образования в следующем году. Примаков добавил, что в таком центре будут организованы занятия для детей по робототехнике, программированию, дизайну. При этом он не уточнил, в какой именно стране планируется открыть такой центр. Кроме того, глава Россотрудничества отметил, что во многих среднеазиатских республиках курсы русского языка пользуются особой популярностью - они переполнены и ведомство не знает, где искать новых преподавателей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240305/rossotrudnichestvo-1931125414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, средняя азия, россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), российское общество "знание", в мире