Рейтинг@Mail.ru
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:47 07.06.2024 (обновлено: 19:28 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rossiya-1951475133.html
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:47
2024-06-07T19:28
пмэф-2024
россия
владимир путин
безопасность
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951484368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c81508f69025f5698f68e8cbb2b8d84.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием."Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Без меня, может быть, зададите жару?" – Путин о возможности применения ядерного оружия
"Без меня, может быть, зададите жару?" Путин ответил на вопрос про возможность применения ядерного оружия, перекрестился и попросил лишний раз по этому поводу разговор не заводить.
2024-06-07T17:47
true
PT3M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951484368_443:0:1883:1080_1920x0_80_0_0_533eff749bb91e650bfa838c4ad0e234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, ядерное оружие
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ядерное оружие
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.
"Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия
5 июня, 22:57
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинБезопасностьЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала