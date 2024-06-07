https://ria.ru/20240607/rossiya-1951475133.html

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:47

2024-06-07T17:47

2024-06-07T19:28

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владимир путин

безопасность

ядерное оружие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием."Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html

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"Без меня, может быть, зададите жару?" – Путин о возможности применения ядерного оружия

"Без меня, может быть, зададите жару?" Путин ответил на вопрос про возможность применения ядерного оружия, перекрестился и попросил лишний раз по этому поводу разговор не заводить.

2024-06-07T17:47

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