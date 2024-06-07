https://ria.ru/20240607/rossiya-1951475133.html
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:47
2024-06-07T17:47
2024-06-07T19:28
пмэф-2024
россия
владимир путин
безопасность
ядерное оружие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием."Мы не бряцаем (ядерным оружием - ред.)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.
https://ria.ru/20240605/putin-1950832014.html
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"Без меня, может быть, зададите жару?" – Путин о возможности применения ядерного оружия
"Без меня, может быть, зададите жару?"
Путин ответил на вопрос про возможность применения ядерного оружия, перекрестился и попросил лишний раз по этому поводу разговор не заводить.
2024-06-07T17:47
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РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность, ядерное оружие
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Ядерное оружие
Россия не бряцает ядерным оружием, заявил Путин
Путин: Россия не бряцает ядерным оружием