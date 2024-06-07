https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

Россия удивит Америку до смерти

Россия удивит Америку до смерти - РИА Новости, 07.06.2024

Россия удивит Америку до смерти

Высокопрофессионально-диванные рассуждения в Рунете о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) традиционно колеблются между простыми и понятными... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T08:00

2024-06-07T08:00

2024-06-07T11:30

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Высокопрофессионально-диванные рассуждения в Рунете о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) традиционно колеблются между простыми и понятными тональностями: враждебно-агрессивной ("Форум в очередной раз провалился, Россия делает вид, что санкции и изоляция не работают, а бабушки собирают чипы от стиральных машин, чтобы купить билет на Бали"), негативно-либеральной ("Вот опять путинские олигархи собрались на дорогущий черноикорный междусобойчик по распилу бюджетов") и восторженно-государственнической ("Мы им показали кузькину мать, цифры зашкаливают, на форуме ажиотаж, весь мир с нами, так победим!").Однако жизнь и ПМЭФ немного сложнее, чем сортировка ярлыков, а выводы по результатам первых дней мероприятия простираются гораздо дальше и глубже, чем копипастные формулировки и цитаты.Хотя на ПМЭФ публика собралась многочисленная и разношерстная и каждый участник и гость приехал со своим шопинг-листом, а онлайн-аудитория и вовсе охватила большую часть мира, на молекулярно-генетическом уровне у каждого причастного имеются совершенно базовые мотивы, потребности и вопросы, на которые очень хочется получить ответ.Руку поднимает девушка с зелеными волосами:— Я точно не скажу, но, по-моему, инфляция в России ускоряется, расходы на оборону растут, социальные обязательства тоже. Идет военный конфликт, враг у ворот с рядовым Райаном, а у нас тут пир во время чумы. Зачем нам сейчас вот эти все дорогущие инсталляции и презентации?Отвечаем:— Вопрос понятен. Если совсем коротко, то ПМЭФ — это инвестиции в будущее страны, инвестиции в связи и отношения с нашими сегодняшними и завтрашними партнерами. На текущем форуме планируется заключить соглашений на пять триллионов рублей, которые в широком горизонте гарантированно дадут мощный толчок всей нашей экономике и сделают ее еще более устойчивой и самостоятельной. Именно сейчас это актуально, как никогда. Выгода стране и населению от подобных мероприятий не может считаться разницей между выручкой от мерча и затратами на их проведение, потому что, к примеру, инвестиции в престиж и привлекательность государства оцениваются совсем по-другому.Микрофон берет почти известный блогер с шевроном СВО:— МЭФ был традиционно направлен на Запад, что-то там про "показать миру свое открытое и высокотехнологичное лицо". Сейчас Запад ведет с нами практически открытую войну, зачем нам их в чем-то убеждать, призывать, уговаривать, торговать и так далее?Отвечаем:— Хороший вопрос. Во-первых, если вы обратили внимание, девиз нынешнего форума звучит как "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". На ПМЭФ-2024 приехали представители 139 стран и территорий, почти в полном составе представлен Глобальный Юг, куда сейчас направлены наши серьезные интересы и проекты. Приехали все, кого мы видим нашими союзниками в построении нового, многополярного и более справедливого мира и кто жизненно заинтересован в успехе этого необратимого процесса. С другой стороны, к событиям форума и особенно к пресс-конференции Владимира Путина зафиксирован колоссальный интерес со стороны так называемых недружественных стран. Вы правы — ранее мы пытались как-то встраиваться в глобализацию, но она сказала "упс". Западная система рушится, Запад потерял ориентиры, хоть и не хочет в этом признаться, и теперь с надеждой смотрит на нас и наших партнеров, чтобы понять, как будет устроен мир завтра, чтобы подстроить свою стратегию. К тому же Запад не монолитен: мы, по сути, призываем к диалогу всех, кто еще не потерял страх и разум. Наш президент специально выделил Турцию, Италию и Южную Корею как примеры относительно взвешенного подхода и отстаивания своих интересов на фоне давления "фашингтонского обкома". Подобного рода западные страны имеют все шансы занять достойное место в новой мировой конфигурации.Вопрос от онлайн-зрителя с аватаркой "пачка долларов":— Питерский форум — это же деловое мероприятие. Контакты, контракты, число, подпись, ждем аванса. Откуда такая оголтелая политизация? Например, большая часть пресс-конференции Путина была посвящена Украине.Отвечаем:— Политика — это продолжение экономики, и наоборот. Петербургский форум на данный момент — главная мировая дискуссионная площадка подобного рода, и было бы странно и неправильно избегать политических тем, когда к мероприятию приковано внимание всего мира. Еще раз: здесь и сейчас задаются контуры будущего мироустройства (и, конечно, мировой экономики), и гости ПМЭФ прибыли в том числе для того, чтобы убедиться, что Россия имеет решимость и мощь, чтобы возглавить этот процесс, и что их ставка на нового лидера выиграет. Они получили из первых рук все подтверждения. На фоне 16 000 санкций Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности, и наш темп ускоряется. По словам Путина, "такого не ожидали ни в России, ни на Западе". Что касается Украины, то тут исчерпывающе сказал наш президент: "Мы показали и сами себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это". Это значит, что с нами можно и нужно дружить, потому что мы своих не бросаем, а враждовать — смотрите свою бухгалтерию и количество могил иностранных наемников.Вопрос из зала от финского журналиста:— Зачем было грозить Западу ядерным оружием? В наших СМИ истерика, в магазинах за гречкой — очереди. Безобразие.Отвечаем:— Никто никому не грозил. Наоборот, президент России прямым текстом сказал, что он очень надеется, что ситуация между РФ и Западом и в целом в мире будет идти к урегулированию, а не к бесконечной эскалации. А что касается ядерного оружия, то дело в том, что определенная часть западных элит, самая воинственная, почему-то считает, что мы блефуем, говоря о применении ядерного оружия, и поэтому час от часу поднимает ставки. Это глупо и очень опасно. Поэтому Путин, наверное, в последний раз предупредил, что лучше до таких вещей не доводить, но если что — наша рука на кнопке не дрогнет: "Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину". Возможно, это совпадение, но сразу после этих слов Путина президент США Байден сообщил, что "США не намерены давать добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю". Вдогонку американцам и их вассалам еще было сказано, что в ответ на поставки западного оружия на Украину мы прорабатываем поставки нашего дальнобойного и высокоточного оружия всем, кто имеет к Западу свои счеты. И это — не единственный болезненный сюрприз, от которого Запад может скоро удивиться до смерти.На этом мы прощаемся и благодарим всех участников нашей импровизированной пресс-конференции. Форумы приходят и уходят, а Россия остается. Главное — чтобы мы в нее верили, ею гордились и наше будущее было связано только с ней. Так же как у ПМЭФ.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951147276.html

https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html

https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html

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аналитика, россия, украина, америка, владимир путин, вооруженные силы украины, цены на нефть, сша