https://ria.ru/20240607/rets-1951275953.html

РЭЦ поможет шинному кластеру "Кордиант" увеличить поставки шин за рубеж

РЭЦ поможет шинному кластеру "Кордиант" увеличить поставки шин за рубеж - РИА Новости, 07.06.2024

РЭЦ поможет шинному кластеру "Кордиант" увеличить поставки шин за рубеж

Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и ведущий российский производитель автомобильных шин "Кордиант" (S8 Capital) заключили соглашение о... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:43

2024-06-07T11:43

2024-06-07T11:43

пмэф-2024

экономика

россия

африка

латинская америка

росэксимбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951271309_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_55f7f54959be54de6faf8df27de8dd09.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и ведущий российский производитель автомобильных шин "Кордиант" (S8 Capital) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого РЭЦ обеспечит шинный кластер "Кордиант" налаженной сетью партнерских контактов на экспортных рынках, а также будет предоставлять экспертные услуги во внешнеэкономических сделках, сообщает центр.Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков и генеральный директор АО "Кордиант" Вадим Володин."Меморандум предусматривает комплексную поддержку Группой РЭЦ проектов шинного кластера "Кордианта", в том числе инвестиционных, направленных на расширение производства и увеличение экспортного потенциала компании. В рамках сотрудничества предполагается предоставление страховой поддержки со стороны Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР) и кредитно-гарантийной поддержки со стороны Росэксимбанка, а также нефинансовой поддержки РЭЦ, например – участие в выставочных мероприятиях за рубежом", - говорится в сообщении.Соглашение направлено на развитие отечественного производства автомобильных шин и укрепление позиций российских экспортеров на международных рынках. Шинный кластер "Кордиант" уже давно зарекомендовал себя как производитель высококачественной продукции, и поддержка со стороны Группы РЭЦ позволит компании реализовать амбициозные проекты, направленные на инновационное развитие и расширение экспорта."Подписание соглашения с шинным кластером "Кордиант" открывает новые горизонты для российского экспорта и подчеркивает нашу нацеленность на расширение присутствия отечественной продукции на мировых рынках. Это сотрудничество не только способствует укреплению позиций российских производителей в сегменте высококачественных шин, но и демонстрирует потенциал нашей страны в создании продукции, соответствующей международным стандартам", - отметил Гусаков."Одна из задач шинного кластера "Кордиант" – расширение географии экспортных поставок в дружественные страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Также мы готовы к расширению номенклатуры экспортируемой продукции: сейчас мы поставляем за рубеж преимущественно легковые шины среднего ценового сегмента, но в ближайшее время планируем начать экспорт новых премиальных брендов", – сказал Володин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/valyuta-1951162827.html

https://ria.ru/20240606/soglashenie-1951112985.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951107660.html

россия

африка

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, африка, латинская америка, росэксимбанк