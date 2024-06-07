https://ria.ru/20240607/rekomendatsii-1951489478.html

В Молдавии заявили, что выполнили все рекомендации ЕК для вступления в ЕС

В Молдавии заявили, что выполнили все рекомендации ЕК для вступления в ЕС - РИА Новости, 07.06.2024

В Молдавии заявили, что выполнили все рекомендации ЕК для вступления в ЕС

Еврокомиссия признала, что Молдавия выполнила все ее рекомендации для вступления в ЕС, осталось лишь дождаться официального начала переговоров, заявила в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:16

2024-06-07T18:16

2024-06-07T18:16

в мире

молдавия

украина

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Еврокомиссия признала, что Молдавия выполнила все ее рекомендации для вступления в ЕС, осталось лишь дождаться официального начала переговоров, заявила в пятницу молдавский вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в пятницу согласовали рекомендацию по началу переговоров с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. "Молдавия уверенно движется к официальному началу переговоров о вступлении в ЕС. Сегодня… Молдавию признали выполнившей три последние рекомендации Европейской комиссии", - написала Герасимова на своей странице в соцсети Facebook*.По ее словам, следующим шагом страны-члены ЕС должны утвердить рамки переговоров и созвать первую межправительственную конференцию. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240607/ek-1951315706.html

https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951337272.html

молдавия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, украина, брюссель, евросоюз, еврокомиссия