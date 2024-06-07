Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату
© Фото : Правительство Тюменской областиРезультаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России
© Фото : Правительство Тюменской области
Результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки", - прокомментировал итоги рейтинга Александр Моор в своем Telegram-канале.
В информационном центре правительства Тюменской области сообщили о ключевых достижениях региона в 2023 году. Это рост индекса промпроизводства на 9,3 процента, развитие тобольского "ЗапСибНефтехима", который входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире, и нефтегазового кластера, который на сегодня объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка. В числе достижений региона за 2023 год также третье место по качеству жизни, второе место по вводу жилья на душу населения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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9 ноября 2023, 11:11