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Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату - РИА Новости, 07.06.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
12:35 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/region-lider-1951294484.html
Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату
Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату - РИА Новости, 07.06.2024
Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату
Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:35
2024-06-07T12:35
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
запсибнефтехим
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки", - прокомментировал итоги рейтинга Александр Моор в своем Telegram-канале. В информационном центре правительства Тюменской области сообщили о ключевых достижениях региона в 2023 году. Это рост индекса промпроизводства на 9,3 процента, развитие тобольского "ЗапСибНефтехима", который входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире, и нефтегазового кластера, который на сегодня объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка. В числе достижений региона за 2023 год также третье место по качеству жизни, второе место по вводу жилья на душу населения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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тюменская область, россия, александр моор, запсибнефтехим, пмэф
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Запсибнефтехим, ПМЭФ

Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату

© Фото : Правительство Тюменской областиРезультаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России
Результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Правительство Тюменской области
Результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки", - прокомментировал итоги рейтинга Александр Моор в своем Telegram-канале.
В информационном центре правительства Тюменской области сообщили о ключевых достижениях региона в 2023 году. Это рост индекса промпроизводства на 9,3 процента, развитие тобольского "ЗапСибНефтехима", который входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире, и нефтегазового кластера, который на сегодня объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка. В числе достижений региона за 2023 год также третье место по качеству жизни, второе место по вводу жилья на душу населения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорЗапсибнефтехимПМЭФ
 
 
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