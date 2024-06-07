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Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату

Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату - РИА Новости, 07.06.2024

Тюменская область снова в числе регионов-лидеров России по инвестклимату

Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:35

2024-06-07T12:35

2024-06-07T12:35

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

запсибнефтехим

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Тюменская область сохранила третье место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, презентация результатов рейтинга состоялась в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы это снова сделали! Тюменская область вновь в числе лидеров по привлекательности для бизнеса среди российских регионов. Мы на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги только что подвели на ПМЭФ-24. Это наш общий результат. Благодарю предпринимательское сообщество за высокие оценки", - прокомментировал итоги рейтинга Александр Моор в своем Telegram-канале. В информационном центре правительства Тюменской области сообщили о ключевых достижениях региона в 2023 году. Это рост индекса промпроизводства на 9,3 процента, развитие тобольского "ЗапСибНефтехима", который входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире, и нефтегазового кластера, который на сегодня объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка. В числе достижений региона за 2023 год также третье место по качеству жизни, второе место по вводу жилья на душу населения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231109/investstrategiya-1908347876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, россия, александр моор, запсибнефтехим, пмэф