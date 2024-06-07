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Федорищев обсудил развитие Самарской области с Чернышенко и Комаровым

Федорищев обсудил развитие Самарской области с Чернышенко и Комаровым - РИА Новости, 07.06.2024

Федорищев обсудил развитие Самарской области с Чернышенко и Комаровым

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на стенде региона встретился с зампредседателя... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:45

2024-06-07T20:45

2024-06-07T20:45

пмэф-2024

экономика

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игорь комаров

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев на стенде региона встретился с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко и полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отмечается в материале, вице-премьера и полпреда заинтересовала предсерийная модификация LADA Vesta с ручным управлением, который предназначен для людей с ограничениями по здоровью. "Автоваз" впервые представил эту новинку в рамках ПМЭФ на стенде Самарской области. Старт производства намечен на конец 2024 года. Федорищев отметил, что в Самарской области на базе вузов созданы "Передовые инженерные школы", которые могут заняться разработкой механизмов совместно с "Автовазом". Кроме того, врио губернатора Самарской области рассказал о принятом решении, которое касается дополнительной финансовой поддержки филиала Фонда "Защитники Отечества" из регионального бюджета. "Самые узкие места, которые еще не закрыты Фондом, мы будем дофинансировать. Приобретение машин LADA Vesta с ручным управлением как раз может стать одним из направлений, на что будут направлены средства", – отметит Федорищев. Врио губернатора Самарской области представил макет международного межвузовского кампуса IT-направления, который создается рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". На стенде региона также были представлены разработки ведущих компаний Самарской области. Например, ООО НПП "Куйбышев Телеком-Метрология" презентовал уфа-сенсоры – промышленные счетчики газа и жидкости для компаний нефтегазовой, нефтехимической и других отраслей. Системы газового пожаротушения представила тольяттинская компания ООО "ИСП". Самарский завод КВОиТ привез макет вертикального резервуара для приема, хранения, подготовки, учета и выдачи жидких продуктов. ГК "Акрон Холдинг" и компания АО "ГК "Электрощит" – ТМ Самара" продемонстрировали потенциальным партнерам на ПМЭФ свои возможности и комплексные предложения для создания основной энергетической инфраструктуры месторождения, представив макет электроснабжения куста скважин. "Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Анатольевич Комаров и куратор региона, вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко поставили серьезные задачи по развитию Самарской области. Обсудили подходы к реализации приоритетных проектов. Впереди много работы", – подчеркнул по итогам осмотра стенда врио губернатора региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/polupritsepy-1951173449.html

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, самарская область, россия, вячеслав федорищев, дмитрий чернышенко, игорь комаров, автоваз, пмэф