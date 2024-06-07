https://ria.ru/20240607/raykevich-1951423624.html

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" поможет снять региональные запреты на авиадроны

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" поможет снять региональные запреты на авиадроны - РИА Новости, 07.06.2024

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" поможет снять региональные запреты на авиадроны

Использование платформы мониторинга на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве доверенной среды для федеральных и региональных органов власти позволит... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:33

2024-06-07T16:33

2024-06-07T16:39

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Использование платформы мониторинга на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в качестве доверенной среды для федеральных и региональных органов власти позволит подтверждать заявленные маршруты дронов и открыть небо для массового внедрения гражданских беспилотников, в частности, в сельском хозяйстве, сообщил на ПМЭФ-2024 генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. По его словам, механизм использования "ЭРА-ГЛОНАСС" для подтверждения авиамаршрутов в неконтролируемом воздушном пространстве протестирован для малой авиации. На полях форума АО "ГЛОНАСС" подписало соглашения о тестировании такого функционала с Владимирской областью и компанией "Агримакс.Аэро". "К нашей платформе в постоянном режиме подключено 280 самолетов, выполняющих сельхозобработку земель в южных регионах страны. Юридически значимые данные от "ЭРА-ГЛОНАСС" сохраняют возможность продолжать полеты. Такое же решение мы совместно с "Агримакс.Аэро" планируем отработать для беспилотных воздушных судов. Региональные оперативные штабы получат инструмент достоверного онлайн-мониторинга работы агродронов", - привели в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" слова Райкевича. Как отметил гендиректор "Агримакс.Аэро" Максим Чижов на церемонии подписания соглашения, БПЛА все более востребованы российскими фермерами. "Их несомненная польза в растениеводстве и массовое применение сдерживается барьером в виде ограничений их применения в ряде ключевых сельскохозяйственных регионов, где такие ограничения были введены. При этом практика ограничений показала, что они оказались "действенными" только в отношении легальных эксплуатантов, которых лишили возможности работать, и одновременно стали почвой для роста "пиратского" применения агродронов: полетов без уведомлений, без соблюдения каких-либо норм и правил, в том числе безопасности. Проект по обязательной идентификации агродронов легальных пользователей, в случае поддержки его со стороны регуляторов, позволит "обелить" рынок применения беспилотных воздушных судов и способствовать достижению целей развития национальной отрасли беспилотной авиации", - цитируются в сообщении слова Чижова. По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС", протестированный механизм станет доступным для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для субъектов РФ. В свою очередь, губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале отметил, что область будет одним из пяти первых регионов, где опробуют систему. "Мы хотим пока протестировать ее на беспилотных летательных аппаратах. В перспективе можно будет распространить опыт применения "ЭРА-ГЛОНАСС", например, на автомобили скорой помощи, общественный транспорт", – сказал Авдеев.

https://ria.ru/20240607/drony-1951198461.html

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, владимирская область, россия, алексей райкевич, александр авдеев (дипломат), эра-глонасс, пмэф