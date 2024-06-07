https://ria.ru/20240607/rassledovanie-1951300906.html

В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа"

В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа" - РИА Новости, 07.06.2024

В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа"

Уголовное дело об убийстве возбуждено после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, его не менее 8 раз ударил преступник ножом в драке,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:47

2024-06-07T12:47

2024-06-07T13:07

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

лобня

антон еговцев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, его не менее 8 раз ударил преступник ножом в драке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью. Ранее на странице движения "Зов Народа" во "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. "Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан житель Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Установлено, что 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте.

https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951294855.html

московская область (подмосковье)

россия

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)