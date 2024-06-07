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В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа" - РИА Новости, 07.06.2024
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12:47 07.06.2024 (обновлено: 13:07 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rassledovanie-1951300906.html
В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа"
В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа" - РИА Новости, 07.06.2024
В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа"
Уголовное дело об убийстве возбуждено после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, его не менее 8 раз ударил преступник ножом в драке,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:47
2024-06-07T13:07
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
лобня
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, его не менее 8 раз ударил преступник ножом в драке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью. Ранее на странице движения "Зов Народа" во "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома. "Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан житель Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве. Установлено, что 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте.
https://ria.ru/20240607/ubiystvo-1951294855.html
московская область (подмосковье)
россия
лобня
РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Лобня, Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье возбудили дело после убийства зампреда движения "Зов народа"

СК возбудил дело после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева

© Фото : Антон Еговцев/ВКонтактеЗампред движения "Зов народа" Антон Еговцев
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Антон Еговцев/ВКонтакте
Зампред движения "Зов народа" Антон Еговцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после убийства зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, его не менее 8 раз ударил преступник ножом в драке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью.
Ранее на странице движения "Зов Народа" во "ВКонтакте" сообщалось, что заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев был убит ночью возле своего дома.
"Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан житель Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
Установлено, что 7 июня в подъезде жилого дома в Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес не менее восьми ударов ножом потерпевшему, от которых тот скончался на месте.
Зампред движения Зов народа Антон Еговцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Вероятный убийца зампреда "Зов народа" преследовал супругу погибшего
Вчера, 12:35
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЛобняАнтон ЕговцевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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