https://ria.ru/20240607/rasselenie-1951295934.html
В ЯНАО за пять лет расселено 700 тысяч "квадратов" аварийного жилья
В ЯНАО за пять лет расселено 700 тысяч "квадратов" аварийного жилья - РИА Новости, 07.06.2024
В ЯНАО за пять лет расселено 700 тысяч "квадратов" аварийного жилья
На Ямале расселено 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья из запланированного к 2025 году 1 миллиона "квадратов", сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:38
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
ямал
западная сибирь
дмитрий артюхов
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf599e5ff661dd3b1c5abdf0bdc6efc8.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Ямале расселено 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья из запланированного к 2025 году 1 миллиона "квадратов", сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Артюхов. "Север традиционно строился в деревянном исполнении. Освоение природных богатств Западной Сибири проходило в очень сжатые сроки, все делали быстро. До капитального строительства руки не доходили. Поэтому спустя несколько десятилетий деревянный Север в одночасье превратился в ветхий, а где-то уже и в аварийный", - рассказал Артюхов. По словам губернатора, в настоящее время Ямал уже втрое превысил планку, установленную региону нацпроектом. "В наших городах и поселках уже построено сотни капитальных домов. Это десятки тысяч квартир. Более 14 тысяч квартир мы построили только за эту пятилетку. Фактически возвели новый город. Сегодня по объемам ввода жилья, создания социальных объектов мы выходим на показатели всесоюзной стройки. Но сейчас мы это делаем самостоятельно, потому что расселение аварийного жилья - тема номер один для региона", - отметил Артюхов. В новых квартирах уже отметили новоселье более 50 тысяч северян. Также губернатор сообщил, что в настоящее время проводится работа над новыми мерами поддержки молодых семей. "С этого года у нас заработал институт двухпроцентной арктической ипотеки. Сейчас мы вместе с коллегами из федеральных министерств дорабатываем это решение, чтобы оно стало доступным для ямальских семей", - подчеркнул Артюхов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231124/vetkhoe_zhile-1911629199.html
https://ria.ru/20240327/vosstanovlenie-1936194457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, ямал, западная сибирь, дмитрий артюхов, пмэф
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Ямал, Западная Сибирь, Дмитрий Артюхов, ПМЭФ
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Ямале расселено 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья из запланированного к 2025 году 1 миллиона "квадратов", сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Север традиционно строился в деревянном исполнении. Освоение природных богатств Западной Сибири
проходило в очень сжатые сроки, все делали быстро. До капитального строительства руки не доходили. Поэтому спустя несколько десятилетий деревянный Север в одночасье превратился в ветхий, а где-то уже и в аварийный", - рассказал Артюхов.
По словам губернатора, в настоящее время Ямал уже втрое превысил планку, установленную региону нацпроектом.
"В наших городах и поселках уже построено сотни капитальных домов. Это десятки тысяч квартир. Более 14 тысяч квартир мы построили только за эту пятилетку. Фактически возвели новый город. Сегодня по объемам ввода жилья, создания социальных объектов мы выходим на показатели всесоюзной стройки. Но сейчас мы это делаем самостоятельно, потому что расселение аварийного жилья - тема номер один для региона", - отметил Артюхов.
В новых квартирах уже отметили новоселье более 50 тысяч северян. Также губернатор сообщил, что в настоящее время проводится работа над новыми мерами поддержки молодых семей.
"С этого года у нас заработал институт двухпроцентной арктической ипотеки. Сейчас мы вместе с коллегами из федеральных министерств дорабатываем это решение, чтобы оно стало доступным для ямальских семей", - подчеркнул Артюхов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.