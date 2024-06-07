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В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:45 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rakova-1951248994.html
В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов
В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов
Все больше молодых москвичей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных выездных площадках, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:45
пмэф-2024
общество
москва
анастасия ракова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Все больше молодых москвичей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных выездных площадках, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, правительство столицы предлагает москвичам все новые красивые локации, сейчас их уже 32, дополнительно открыли одну в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова. "Будем постоянно расширять эти локации на вкус и на желание всех москвичей. Они самые разнообразные и активно пользуются популярностью москвичей. Из года в год все больше молодых людей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных, интересных, прекрасных площадках. Мы только всегда это приветствуем", - сказала Ракова. Вице-мэр отметила, что говорить о рекордах рано, лето всегда является высоким сезоном для свадеб, но уже изъявили желание зарегистрировать брак 32 тысячи молодых людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html
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общество, москва, анастасия ракова
ПМЭФ-2024, Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов

Ракова: молодые москвичи хотят регистрировать брак на выездных площадках

© iStock.com / Елена НовиковаМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© iStock.com / Елена Новикова
Молодожены. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Все больше молодых москвичей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных выездных площадках, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, правительство столицы предлагает москвичам все новые красивые локации, сейчас их уже 32, дополнительно открыли одну в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова.
Новый Дворец бракосочетаний в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Дворец бракосочетаний, восстановленный петербуржцами, открыли в Мариуполе
5 марта, 18:12
"Будем постоянно расширять эти локации на вкус и на желание всех москвичей. Они самые разнообразные и активно пользуются популярностью москвичей. Из года в год все больше молодых людей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных, интересных, прекрасных площадках. Мы только всегда это приветствуем", - сказала Ракова.
Вице-мэр отметила, что говорить о рекордах рано, лето всегда является высоким сезоном для свадеб, но уже изъявили желание зарегистрировать брак 32 тысячи молодых людей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Открытие Всероссийского свадебного фестиваля (Церемония самой массовой регистрации брака) на международной выставке-форуме Россия
На выставке "Россия" прошла массовая свадебная церемония
13 мая, 14:50
 
ПМЭФ-2024ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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