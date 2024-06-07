https://ria.ru/20240607/rakova-1951248994.html

В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов

В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве рассказали о росте популярности выездных площадок у молодоженов

Все больше молодых москвичей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных выездных площадках, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

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общество

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анастасия ракова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Все больше молодых москвичей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных выездных площадках, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, правительство столицы предлагает москвичам все новые красивые локации, сейчас их уже 32, дополнительно открыли одну в библиотеке Пушкина и в усадьбе Зубова. "Будем постоянно расширять эти локации на вкус и на желание всех москвичей. Они самые разнообразные и активно пользуются популярностью москвичей. Из года в год все больше молодых людей хотят регистрировать брак не в традиционных дворцах бракосочетания, а на современных, интересных, прекрасных площадках. Мы только всегда это приветствуем", - сказала Ракова. Вице-мэр отметила, что говорить о рекордах рано, лето всегда является высоким сезоном для свадеб, но уже изъявили желание зарегистрировать брак 32 тысячи молодых людей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240305/mariupol-1931291177.html

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общество, москва, анастасия ракова