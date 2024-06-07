Рейтинг@Mail.ru
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:39 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rakova-1951246130.html
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:39
2024-06-07T10:39
пмэф-2024
москва
россия
анастасия ракова
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице", - рассказала Ракова. При этом она подчеркнула, что сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, нельзя, потому что это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях. "Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий - и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда", - рассказала Ракова. Собеседница агентства уточнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке - и фрезеровщиков, и столеров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240521/posobie-1947315901.html
https://ria.ru/20240606/gref-1951012250.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_a5bad07ad3896e91cdaad82bbb0b70a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, анастасия ракова , экономика
ПМЭФ-2024, Москва, Россия, Анастасия Ракова , Экономика
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

Ракова: Москва входит в тройку лидеров в России по минимальной безработице

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСпециалист около стенда с вакансиями
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Специалист около стенда с вакансиями. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице", - рассказала Ракова.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперт объяснила, от чего зависит размер пособия по безработице
21 мая, 03:07
При этом она подчеркнула, что сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, нельзя, потому что это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.
"Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий - и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда", - рассказала Ракова.
Собеседница агентства уточнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке - и фрезеровщиков, и столеров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Греф заявил об исторически низкой безработице в России
6 июня, 14:42
 
ПМЭФ-2024МоскваРоссияАнастасия РаковаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала