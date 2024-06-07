https://ria.ru/20240607/rakova-1951246130.html

В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 07.06.2024

В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:39

2024-06-07T10:39

пмэф-2024

москва

россия

анастасия ракова

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589274173_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_0ec4bea1c0e3657fdbf6092e06166684.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице", - рассказала Ракова. При этом она подчеркнула, что сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, нельзя, потому что это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях. "Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий - и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда", - рассказала Ракова. Собеседница агентства уточнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке - и фрезеровщиков, и столеров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/posobie-1947315901.html

https://ria.ru/20240606/gref-1951012250.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, анастасия ракова , экономика