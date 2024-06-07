https://ria.ru/20240607/rakova-1951246130.html
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы - РИА Новости, 07.06.2024
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:39
2024-06-07T10:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице", - рассказала Ракова. При этом она подчеркнула, что сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, нельзя, потому что это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях. "Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий - и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда", - рассказала Ракова. Собеседница агентства уточнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке - и фрезеровщиков, и столеров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, анастасия ракова , экономика
ПМЭФ-2024, Москва, Россия, Анастасия Ракова , Экономика
В Москве зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы
Ракова: Москва входит в тройку лидеров в России по минимальной безработице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы фиксируется в Москве, столица входит в тройку лидеров в стране по минимальной безработице, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день у нас рекордно низкий уровень безработицы. По данным международной организации труда, он составляет 1,1%. Мы входим в тройку лидеров в стране по минимальной безработице", - рассказала Ракова
.
При этом она подчеркнула, что сейчас говорить об этом, как о хорошем показателе, нельзя, потому что это является прямым следствием серьезного дефицита кадров на рынке практически во всех отраслях.
"Конечно, самый большой дефицит – это рабочих профессий - и в промышленности, в стройке, в транспорте и во всех других отраслях. Большой дефицит специалистов в области IT, особенно в тех сферах, где идут существенные цифровые трансформации. На сегодняшний день 85% вакансий на рынке для специалистов среднего образования, не требующие высшего образования. И действительно все эксперты единодушны во мнении, что в ближайшие десятилетия основными будут специалисты среднего образования, именно они отвечают потребностям рынка труда", - рассказала Ракова.
Собеседница агентства уточнила, что сейчас практически бесплатно можно получить любые программы, которые востребованы на рынке - и фрезеровщиков, и столеров, и слесарей, и обработчиков цифровых данных, и также менеджеров, бухгалтеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.