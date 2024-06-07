https://ria.ru/20240607/rakety-1951270801.html

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024

ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины около 11.00 по московскому времени, на подлете к Ростовской области уничтожены три ракеты, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:31

2024-06-07T11:31

2024-06-07T11:32

специальная военная операция на украине

ростовская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины около 11.00 по московскому времени, на подлете к Ростовской области уничтожены три ракеты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются", - написал он.

https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html

ростовская область

украина

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Варвара Скокшина

ростовская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия