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ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 07.06.2024 (обновлено: 11:32 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/rakety-1951270801.html
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости, 07.06.2024
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область
Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины около 11.00 по московскому времени, на подлете к Ростовской области уничтожены три ракеты, сообщил в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:31
2024-06-07T11:32
специальная военная операция на украине
ростовская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины около 11.00 по московскому времени, на подлете к Ростовской области уничтожены три ракеты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев."Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются", - написал он.
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
ростовская область
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ростовская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Ростовскую область

ПВО сбила три украинские ракеты на подлете к Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины около 11.00 по московскому времени, на подлете к Ростовской области уничтожены три ракеты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено три ракеты. Последствия на земле уточняются", - написал он.
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Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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