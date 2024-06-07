https://ria.ru/20240607/rabotino-1951254399.html

ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов

ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.06.2024

ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов

Российские войска расширили зону контроля за запорожским селом Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:02

2024-06-07T11:02

2024-06-07T11:02

специальная военная операция на украине

работино

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за запорожским селом Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска расширили зону контроля за Работино, усилив атаки и продвижение. Противник уже находится на удалении в километр и более от северных окраин населенного пункта. Враг шаг за шагом отступает. Севернее Работино увеличилась серая зона", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также есть продвижение ВС РФ восточнее и юго-восточнее Работино. Рогов подчеркнул, что противник также несет большие потери на соседнем участке фронта в районе Пятихаток и Степногорска, где по позициям ВСУ отрабатывает фронтовая авиация. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

работино, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф