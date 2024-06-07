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ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/rabotino-1951254399.html
ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов - РИА Новости, 07.06.2024
ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов
Российские войска расширили зону контроля за запорожским селом Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:02
2024-06-07T11:02
специальная военная операция на украине
работино
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за запорожским селом Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска расширили зону контроля за Работино, усилив атаки и продвижение. Противник уже находится на удалении в километр и более от северных окраин населенного пункта. Враг шаг за шагом отступает. Севернее Работино увеличилась серая зона", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также есть продвижение ВС РФ восточнее и юго-восточнее Работино. Рогов подчеркнул, что противник также несет большие потери на соседнем участке фронта в районе Пятихаток и Степногорска, где по позициям ВСУ отрабатывает фронтовая авиация. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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работино, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России расширили зону контроля за Работино, сообщил Рогов

Рогов: ВС России отбросили противника минимум на километр от Работино

© РИА Новости / Давид Нармания | Перейти в медиабанкДым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Давид Нармания
Перейти в медиабанк
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля за запорожским селом Работино, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска расширили зону контроля за Работино, усилив атаки и продвижение. Противник уже находится на удалении в километр и более от северных окраин населенного пункта. Враг шаг за шагом отступает. Севернее Работино увеличилась серая зона", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также есть продвижение ВС РФ восточнее и юго-восточнее Работино.
Рогов подчеркнул, что противник также несет большие потери на соседнем участке фронта в районе Пятихаток и Степногорска, где по позициям ВСУ отрабатывает фронтовая авиация.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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