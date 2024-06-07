https://ria.ru/20240607/pvo-1951517793.html

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 07.06.2024

Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:39

2024-06-07T19:39

2024-06-07T19:44

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."7 июня около 18.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240607/rakety-1951270801.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф