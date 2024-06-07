https://ria.ru/20240607/pvo-1951517793.html
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 07.06.2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:39
2024-06-07T19:39
2024-06-07T19:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."7 июня около 18.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240607/rakety-1951270801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"7 июня около 18.50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.