https://ria.ru/20240607/pvo-1951288775.html

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 07.06.2024

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:19

2024-06-07T12:19

2024-06-07T12:29

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)