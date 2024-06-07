https://ria.ru/20240607/putin-1951508152.html
Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР
Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР - РИА Новости, 07.06.2024
Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР
Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума призывает другие страны к глобальному единству и равенству,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:11
2024-06-07T19:11
2024-06-07T19:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума призывает другие страны к глобальному единству и равенству, заявил РИА Новости премьер ЦАР Феликс Молуа. "Это речь, которая призывает других быть едиными, работать для достижения равенства", - сказал Молуа агентству, комментируя выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, цар, владимир путин, феликс молуа, политика
ПМЭФ-2024, Россия, ЦАР, Владимир Путин, Феликс Молуа, Политика
Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР
Премьер ЦАР: речь Путина призывает мир работать для достижения равенства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума призывает другие страны к глобальному единству и равенству, заявил РИА Новости премьер ЦАР Феликс Молуа.
"Это речь, которая призывает других быть едиными, работать для достижения равенства", - сказал Молуа агентству, комментируя выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.