https://ria.ru/20240607/putin-1951508152.html

Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР

Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР - РИА Новости, 07.06.2024

Речь Путина призывает мир к равенству и единству, заявил премьер ЦАР

Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума призывает другие страны к глобальному единству и равенству,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:11

2024-06-07T19:11

2024-06-07T19:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского экономического форума призывает другие страны к глобальному единству и равенству, заявил РИА Новости премьер ЦАР Феликс Молуа. "Это речь, которая призывает других быть едиными, работать для достижения равенства", - сказал Молуа агентству, комментируя выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

россия, цар, владимир путин, феликс молуа, политика