https://ria.ru/20240607/putin-1951506177.html

Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин

Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин

Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:05

2024-06-07T19:05

2024-06-07T19:05

пмэф-2024

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951478492_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_12b01336266c3660a29f8932c2cfb651.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и сила России в этом единстве, заявил президент России Владимир Путин. "Для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерции. В этом единстве – наша сила", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ >>

https://ria.ru/20231128/kultura-1912443289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин