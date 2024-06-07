Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин
Путин: Россия с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и сила России в этом единстве, заявил президент России Владимир Путин.
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"Для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерции. В этом единстве – наша сила", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.
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