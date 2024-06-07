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Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:05 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951506177.html
Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин
Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин
Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:05
2024-06-07T19:05
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и сила России в этом единстве, заявил президент России Владимир Путин. "Для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерции. В этом единстве – наша сила", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ &gt;&gt;
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Россия с уважением будет относиться к культуре других народов, заявил Путин

Путин: Россия с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия, опираясь на европейскую культуру, носителем которой является русский народ, с уважением будет относиться к культуре и традициям других народов РФ, и сила России в этом единстве, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Для нас естественно, что в значительной степени будем опираться и на европейские начала, и на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерции. В этом единстве – наша сила", - заявил Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. РИА Новости – информационный партнер форума.
Ключевые заявления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ >>
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