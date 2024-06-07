https://ria.ru/20240607/putin-1951501547.html

Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин

Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин

Не Россия утрачивает элементы европейской культуры, а страны западной Европы, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:49

2024-06-07T18:49

2024-06-07T18:54

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Не Россия утрачивает элементы европейской культуры, а страны западной Европы, сказал президент РФ Владимир Путин."Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной. Где же эта европейская культура? Ее скоро там совсем не останется. Останутся только памятники архитектуры", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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европа, россия, владимир путин, в мире