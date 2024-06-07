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Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:49 07.06.2024 (обновлено: 18:54 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951501547.html
Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин
Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин
Не Россия утрачивает элементы европейской культуры, а страны западной Европы, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:49
2024-06-07T18:54
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Не Россия утрачивает элементы европейской культуры, а страны западной Европы, сказал президент РФ Владимир Путин."Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной. Где же эта европейская культура? Ее скоро там совсем не останется. Останутся только памятники архитектуры", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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европа, россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2024, Европа, Россия, Владимир Путин, В мире
Страны Европы утрачивают элементы собственной культуры, заявил Путин

Путин: сами страны Западной Европы утрачивают элементы собственной культуры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Не Россия утрачивает элементы европейской культуры, а страны западной Европы, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной. Где же эта европейская культура? Ее скоро там совсем не останется. Останутся только памятники архитектуры", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин
Вчера, 18:47
 
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