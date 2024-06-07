https://ria.ru/20240607/putin-1951501433.html
Путин объяснил, почему Россия разворачивается на Восток
Путин объяснил, почему Россия разворачивается на Восток - РИА Новости, 07.06.2024
Путин объяснил, почему Россия разворачивается на Восток
Россия разворачивается на восток не по каким-либо конъюнктурным соображениям, этот процесс РФ начала давно, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:49
2024-06-07T18:49
2024-06-07T18:54
пмэф-2024
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия разворачивается на восток не по каким-либо конъюнктурным соображениям, этот процесс РФ начала давно, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Мы не разворачиваемся в связи с какими-то, по каким-то конъюнктурным соображениям сегодняшнего дня. Этот разворот происходит в мире, в мире в целом, в связи с ростом новых центров экономического развития. И мы начали эту работу задолго до трагических событий сегодняшнего дня на украинском направлении", - сказал президент РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240607/putin-1951450581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, почему Россия разворачивается на Восток
Путин заявил, что разворот на Восток происходит в мире в целом