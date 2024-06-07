https://ria.ru/20240607/putin-1951500729.html

Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин

Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что многие европейцы стремятся к своим традициям, что из этого получится, покажут выборы в европейский парламент. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:47

2024-06-07T18:47

2024-06-07T18:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие европейцы стремятся к своим традициям, что из этого получится, покажут выборы в европейский парламент."Многие европейцы стремятся к тому, чтобы развиваться дальше именно на базе своих традиционных ценностей, получится у них это или нет, мы посмотрим по результатам выборов в европейский парламент", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, европарламент, европа, в мире