https://ria.ru/20240607/putin-1951500729.html
Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин
Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что многие европейцы стремятся к своим традициям, что из этого получится, покажут выборы в европейский парламент. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:47
2024-06-07T18:47
2024-06-07T18:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что многие европейцы стремятся к своим традициям, что из этого получится, покажут выборы в европейский парламент."Многие европейцы стремятся к тому, чтобы развиваться дальше именно на базе своих традиционных ценностей, получится у них это или нет, мы посмотрим по результатам выборов в европейский парламент", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, европарламент, европа, в мире
ПМЭФ-2024, Владимир Путин, Европарламент, Европа, В мире
Многие европейцы стремятся к своим традициям, заявил Путин
Путин: многие европейцы стремятся отстаивать свои традиции