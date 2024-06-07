https://ria.ru/20240607/putin-1951499340.html

Россия становится центром традиционных европейских ценностей, заявил Путин

Россия становится центром традиционных европейских ценностей, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Россия становится центром традиционных европейских ценностей, заявил Путин

Россия становится центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, основанных на христианстве, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:42

2024-06-07T18:42

2024-06-07T18:51

пмэф-2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия становится центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, основанных на христианстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы по определению в известной степени становимся центром традиционной европейской культуры и традиционных европейских ценностей, которые, если немножко посмотреть вглубь веков, основаны даже для неверующих людей, в целом основаны, конечно, прежде всего на христианской культуре", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951501547.html

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россия, владимир путин