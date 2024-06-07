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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:36 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951497390.html
Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы - РИА Новости, 07.06.2024
Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:36
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пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
видео
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Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы.Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.  Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
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экономика, россия, владимир путин, видео, видео
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин, Видео
Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.
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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы

Читать ria.ru в
Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.
Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы.
Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВидео
 
 
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