https://ria.ru/20240607/putin-1951497390.html

Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы

Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы - РИА Новости, 07.06.2024

Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы

Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:36

2024-06-07T18:36

2024-06-07T18:36

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

видео

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Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии.Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы.Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей.

россия

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2024

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Выступление Путина на ПМЭФ-2024: главные тезисы Ключевым событием Петербургского международного экономического форума стало выступление Владимира Путина на пленарной сессии. Традиционно в своей речи Путин сделал акцент на экономике: Россия стала четвертой экономикой мира по ВВП, опередив Японию, и остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции. Кроме того, президент заявил о создании в рамках БРИКС независимой платежной системы. Что касается внутренних показателей, Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. А также сообщил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. С 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. 2024-06-07T18:36 true PT6M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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