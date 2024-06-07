https://ria.ru/20240607/putin-1951495404.html

Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин

Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:30

2024-06-07T18:30

2024-06-07T19:30

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту. "Осмысленной миграционной политики не выстроено... Проблема есть... Как готовить их (мигрантов - ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное - местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту... Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин: "Миграция не должна создавать проблемы для граждан страны" Путин: "Миграция не должна создавать проблемы для граждан страны" 2024-06-07T18:30 true PT1M57S

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