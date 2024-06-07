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Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:30 07.06.2024 (обновлено: 19:30 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951495404.html
Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин
Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:30
2024-06-07T19:30
пмэф-2024
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту. "Осмысленной миграционной политики не выстроено... Проблема есть... Как готовить их (мигрантов - ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное - местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту... Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Миграция не должна создавать проблемы для граждан страны"
Путин: "Миграция не должна создавать проблемы для граждан страны"
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россия, владимир путин, общество
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Общество
Миграция не должна создавать проблем для граждан страны, заявил Путин

Путин: Миграция не должна создавать проблем на рынке труда и в быту

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.
"Осмысленной миграционной политики не выстроено... Проблема есть... Как готовить их (мигрантов - ред.) с точки зрения знания русского языка, нашей культуры и традиций, наших законов, чтобы этим людям, которые приезжают, было комфортно здесь. И самое главное - местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту... Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", - сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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