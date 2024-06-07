https://ria.ru/20240607/putin-1951494723.html

Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин

Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:40

пмэф-2024

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951491980_0:141:3290:1992_1920x0_80_0_0_00bd0280b05855b41cd06f07d342fd67.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. "Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями, колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240605/putin-1950809194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин