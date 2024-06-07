Рейтинг@Mail.ru
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:29 07.06.2024 (обновлено: 18:40 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951494723.html
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:29
2024-06-07T18:40
пмэф-2024
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951491980_0:141:3290:1992_1920x0_80_0_0_00bd0280b05855b41cd06f07d342fd67.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. "Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями, колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240605/putin-1950809194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951491980_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_7b92cd386268eb0c13b3570a8b318c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин

Путин: колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях.
«
"Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями, колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия не нападала, а защищалась, заявил Путин
5 июня, 21:05
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала