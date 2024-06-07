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Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:29
2024-06-07T18:29
2024-06-07T18:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях. "Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями, колебаний нет и быть не может. Все наши решения должны быть основаны на анализе реальном, объективном анализе складывающейся обстановки. Мы так и делаем", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Владимир Путин
Колебаний при принятии решений нет и быть не может, заявил Путин
Путин: колебаний нет и быть не может, все решения основаны на реалиях