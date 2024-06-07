https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:28
2024-06-07T18:28
2024-06-07T18:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру. "Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/putin-1951492975.html
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общество, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Владимир Путин
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
Путин: России нужны не просто трудовые мигранты, а знающие язык и культуру