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России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:28 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/putin-1951494391.html
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:28
2024-06-07T18:28
пмэф-2024
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру. "Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/putin-1951492975.html
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общество, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Владимир Путин
России нужны специалисты, знающие русский язык и культуру, заявил Путин

Путин: России нужны не просто трудовые мигранты, а знающие язык и культуру

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык и культуру.
"Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки со знанием языка, со знанием наших традиций", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин
Вчера, 18:23
 
ПМЭФ-2024ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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