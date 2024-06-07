https://ria.ru/20240607/putin-1951493731.html

Путин призвал уважительно относиться к коммунизму

Путин призвал уважительно относиться к коммунизму - РИА Новости, 07.06.2024

Путин призвал уважительно относиться к коммунизму

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вера в коммунизм была потеряна, но не всеми, до сих пор существует множество сторонников легальной коммунистической... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:26

2024-06-07T18:26

2024-06-07T18:26

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вера в коммунизм была потеряна, но не всеми, до сих пор существует множество сторонников легальной коммунистической партии, и к этому тоже надо относиться с уважением. "Вера в коммунизм была потеряна, но не всеми. Иначе у нас бы не существовало легальной партии "Коммунистической партии Российской Федерации". И у нее много сторонников. И это факт. И к этому надо относиться, на мой взгляд, тоже с уважением", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240125/putin-1923453934.html

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россия, владимир путин