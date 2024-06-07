https://ria.ru/20240607/putin-1951492975.html

В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин

В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин

Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:23

2024-06-07T18:23

2024-06-07T18:33

пмэф-2024

россия

мигранты

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, сообщил президент России Владимир Путин."Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом передали МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается ли там эффективная работа или нет - большой вопрос", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951495404.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мигранты, владимир путин