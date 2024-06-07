https://ria.ru/20240607/putin-1951492975.html
В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин
В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин
Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:23
2024-06-07T18:23
2024-06-07T18:33
пмэф-2024
россия
мигранты
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, сообщил президент России Владимир Путин."Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено. У нас был единый орган когда-то, его потом передали МВД по соображениям вопросов безопасности. Получается ли там эффективная работа или нет - большой вопрос", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мигранты, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Мигранты, Владимир Путин
В России пока нет осмысленной миграционной политики, заявил Путин
Путин заявил, что осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена