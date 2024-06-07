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Нельзя делать вид, что проблем с миграционной политикой нет, заявил Путин
Нельзя делать вид, что проблем с миграционной политикой нет, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Нельзя делать вид, что проблем с миграционной политикой нет, заявил Путин
России нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:20
2024-06-07T18:20
2024-06-07T18:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. России нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, заявил президент РФ Владимир Путин."Вернуться к этому вопросу (миграционной политики - ред.) и как можно быстрее, нельзя делать вид, что проблемы не существует, она есть", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин
Нельзя делать вид, что проблем с миграционной политикой нет, заявил Путин
Путин: нужно как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики