https://ria.ru/20240607/putin-1951490651.html

Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы

Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы - РИА Новости, 07.06.2024

Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы

В 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными Силами РФ, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:19

2024-06-07T18:19

2024-06-07T18:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными Силами РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооружёнными Силами, и их было свыше 300 тысяч человек", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, украина, вооруженные силы рф