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Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы
Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы - РИА Новости, 07.06.2024
Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы
В 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными Силами РФ, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:19
2024-06-07T18:19
2024-06-07T18:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооружёнными Силами РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. "В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкомат и подписали контракты с Вооружёнными Силами, и их было свыше 300 тысяч человек", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, вооруженные силы рф
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы РФ
Путин: в прошлом году более 300 тысяч добровольцев пришли в военкоматы
Путин: в 2023 году более 300 тысяч россиян добровольно записались в ВС России