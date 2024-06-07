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Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:14 07.06.2024 (обновлено: 18:27 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951488917.html
Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин
Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T18:14
2024-06-07T18:27
пмэф-2024
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм."Нужны объединительные идеи и, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть... патриотизм", - сказал Путин.Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: "Объединительной идеей может быть патриотизм"
Объединительной идеей может быть патриотизм, это подтверждают своим примером люди, которые идут на фронт, заявил Путин.
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политика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин

Путин: объединительной идеей для многонациональной России может стать патриотизм

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм.
"Нужны объединительные идеи и, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть... патриотизм", - сказал Путин.
Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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