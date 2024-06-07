https://ria.ru/20240607/putin-1951488917.html

Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин

Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Объединительной идеей для России может стать патриотизм, считает Путин

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:14

2024-06-07T18:14

2024-06-07T18:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм."Нужны объединительные идеи и, конечно, такой объединительной идеей, и сегодняшние события показывают это, может быть... патриотизм", - сказал Путин.Он добавил, что те люди, которые приходят и добровольно идут на фронт, не жалея своей жизни и здоровья - лучшее тому подтверждение.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240607/putin-1951488676.html

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Путин: "Объединительной идеей может быть патриотизм" Объединительной идеей может быть патриотизм, это подтверждают своим примером люди, которые идут на фронт, заявил Путин. 2024-06-07T18:14 true PT1M49S

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политика, россия, владимир путин